Europa League: pokerissimo Liverpool, il Leverkusen si salva nel recupero

europa league

Xabi Alonso trema per la sua imbattibilità stagionale nell'inferno di Baku, poi pareggia 2-2 col Qarabag: Wirtz e Schick in gol. Vincono 5-1 i Reds, che travolgono lo Sparta Praga

© Getty Images Nelle gare delle 18.45, valide per gli ottavi di Europa League, non stecca il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds, assoluta favorita per la vittoria finale, ipotecano il passaggio ai quarti di finale col 5-1 allo Sparta Praga: decisivi Darwin Nunez (doppietta) e MacAllister, rientra Salah. Sfuma nel recupero, invece, l'impresa del Qarabag: Schick riacciuffa gli azeri per il 2-2 del Bayer Leverkusen, che mantiene la sua imbattibilità stagionale.

SPARTA PRAGA-LIVERPOOL 1-5

Il Liverpool non risparmia le sue energie, nonostante ci sia all'orizzonte il big match in Premier League contro il Manchester City, e chiude i giochi con lo Sparta Praga già all'andata: finisce 5-1 in Repubblica Ceca, una punizione durissima per i padroni di casa. Spingono subito i Reds, che si guadagnano e trasformano un rigore al 5' con Mac Allister. Lo svantaggio toglie ogni timore reverenziale allo Sparta Praga, che spinge a caccia del pari, senza riuscire a trovarlo. Il Liverpool può così raddoppiare al 25', quando Darwin Nunez vede Vindahl fuori dai pali e lo beffa con un delizioso tiro a giro. Gakpo e Robertson sbattono sul portiere dello Sparta, ma non l'uruguagio: Nunez raddoppia al 48'pt, sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Mac Allister e infliggendo una durissima punizione ai cechi. La ripresa si apre con l'ingresso di Bradley e l'immediata autorete del giovane terzino, sfortunatissimo nel tentativo di anticipare Kuchta al 46'. Lo Sparta si ravviva e spreca con Haraslin, venendo definitivamente ricacciato indietro dai Reds: Elliott ispira e Diaz finalizza per il poker del Liverpool. Nel finale in gestione c'è spazio anche per il rientro in campo di Momo Salah dopo l'infortunio, con l'egiziano che si vede annullare la rete siglata all'84' per offside, dopo averla piazzata splendidamente alle spalle del portiere. Il quinto gol arriva comunque nel recupero, con l'errore di Preciado e la rete di Szoboszlai al 94'. Il Liverpool domina e vince 5-1, ipotecando di fatto i quarti di un'Europa League che lo vede giocare da assoluta favorita per la vittoria finale.

QARABAG-BAYER LEVERKUSEN 2-2

Il Bayer Leverkusen trema per la sua imbattibilità stagionale, che dura da 34 partite in tutte le competizioni con soli quattro pareggi (in Bundesliga), ma poi si salva nell'infuocato ambiente di Baku e pareggia 2-2 in Azerbaijan. Il Qarabag gioca il suo primo ottavo di sempre in una competizione europea e l'ambiente è decisamente all'altezza, con uno stadio che incute timore al Leverkusen. Le aspirine risentono dell'approccio avversario e la difesa di Xabi Alonso va in tilt al 25', con Tah che regala palla a Juninho: quest'ultimo vede Benzia, che insacca l'1-0 alle spalle di Kovar in ripartenza. Il Leverkusen non reagisce, Leandro Andrade sfiora il raddoppio e lo stesso Juninho lo trova nel recupero: il brasiliano si invola da solo senza opposizione, salta Kovar allungandosi ad hoc il pallone e insacca a porta vuota al 47'pt. Esulta il Qarabag, che va al riposo sul 2-0 e sogna di sconfiggere l'unica squadra imbattuta nei principali campionati, ma nella ripresa cambia tutto. Wirtz trascina il Leverkusen e, dopo aver sfiorato la rete, insacca il 2-1 al 70': palla recuperata su un errore in costruzione del Qarabag e tocco sotto a battere Lunev. Juninho spreca il gol che chiuderebbe i giochi a favore degli azeri, e al 92' ecco la beffa per i padroni di casa: Andrich ispira per Schick, che trova il 2-2 di testa. Xabi Alonso salva un'imbattibilità che dura da 285 giorni e il Leverkusen esulta: alla BayArena, i tedeschi e dominatori della Bundes avranno una grande chance di proseguire il loro cammino in Europa League.

CONFERENCE LEAGUE

La sfida più attesa in quest'andata degli ottavi di Europa Conference League si chiude con uno scialbo 0-0. L'Ajax e l'Aston Villa non si fanno male, in una gara molto bloccata tra due squadre che vantano una simile idea di calcio, e si imitano anche negli espulsi: Konsa concede una chance agli olandesi col doppio giallo all'83', ma Gooijer ristabilisce subito l'equilibrio all'85'. Parità nel risultato e negli uomini all'Amsterdam ArenA, mentre non si può dire lo stesso nelle altre sfide. Lo Sturm Graz viene sconfitto 3-0 in casa dal Lille: doppietta di Jonathan David (28' e 51') e rete di Zhegrova per chiudere i giochi al 71'. Ipotecano di fatto i quarti anche gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv, che sconfiggono 4-1 l'Olympiacos in Grecia: da segnalare la doppietta di Zahavi (4' e 30'), ex Palermo e Psv. Sfuma nel recupero, invece, il buon risultato esterno del Bruges: De Cuyper riacciuffa il Molde su rigore (85'), ma Gulbrandsen firma il 2-1 che fa esultare i norvegesi al 92'.