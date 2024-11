Europa League: Osimhen piega il Tottenham e porta il Galatasaray in vetta

GALATASARAY-TOTTENHAM 3-2

Il Galatasaray ospita il Tottenham al Rams Park di Istanbul, dove si affrontano due squadre ancora imbattute in questa Europa League. La partita si sblocca già al 6’, quando a passare avanti sono i padroni di casa con un sinistro meraviglioso di Akgun da fuori area: il turco sale così a quattro gol nelle prime quattro giornate, confermando un momento di forma strepitoso. La risposta degli Spurs non si fa però attendere e arriva al 19’: Brennan Johnson veste i panni dell’assistman e Lankshear appoggia in porta il più facile degli 1-1. Il classe 2005 ripaga così la fiducia concessagli da Postecoglou, segnando il suo primo gol tra i grandi. È una partita viva e il Gala torna a premere, con Osimhen che si vede annullare un gol per un netto fuorigioco. Il nigeriano si rifà però al 32’, riportando i turchi avanti 2-1 su una palla offertagli da Mertens: questa volta è tutto regolare. I due ex Napoli sono particolarmente ispirati e al 39’ riescono a combinare nuovamente: altro assist di Mertens e doppietta per Osimhen, per il 3-1 dei Leoni. Privo della coppia titolare Romero-van de Ven, il Tottenham dimostra di soffrire moltissimo con Dragusin e Davies come duo centrale: in avvio di ripresa, serve il miglior Forster per negare la tripletta a Osimhen. A mezz’ora dal termine gli Spurs restano in dieci per l’espulsione di Lankshear (doppio giallo), ma riescono comunque ad accorciare le distanze al 69’ con Solanke, appena entrato. Dalla parte opposta, Icardi si vede invece annullare una rete per fuorigioco, prima di lasciare il campo per infortunio. Il Galatasaray riesce a difendere il 3-2 finale e a salire a 10 punti, scavalcando in classifica proprio il Tottenham, fermo a 9.