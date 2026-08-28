A MONACO

Europa League, oggi il sorteggio: Milan e Juve tra le favorite per la vittoria

Rossoneri e bianconeri attendono di conoscere il loro percorso verso la finale di Francoforte

28 Ago 2026 - 08:30
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Scorre il countdown per la nuova Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Alla League Phase partecipano le 13 qualificate di diritto, le 12 vincenti dei playoff di Europa League e le 11 uscite sconfitte tra spareggi e terzo turno preliminare di Champions League.

Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte in 1^ fascia. Perso il treno, e i milioni, della Champions League, rossoneri e bianconeri sono tra le favorite per la vittoria finale, ma molto dipenderà dall'importanza che vorranno dare alla seconda manifestazione europea rispetto al campionato e al fondamentale minimo del quarto posto finale.

Si parte tra il 16 e il 17 settembre 2026, ultima giornata in programma il prossimo 28 gennaio 2027 con tutte le gare in contemporanea. Come di consuetudine, gli orari saranno comunicati in seguito al sorteggio entro sabato 29 agosto. 

Le date della fase campionato:
1^ giornata: 16-17 settembre 2026
2^ giornata: 15 ottobre 2026
3^ giornata: 22 ottobre 2026
4^ giornata: 5 novembre 2026
5^ giornata: 26 novembre 2026
6^ giornata: 10 dicembre 2026
7^ giornata: 21 gennaio 2027
8^ giornata: 28 gennaio 2027

Le date della fase a eliminazione diretta:
Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte

Di seguito tutte le fasce

1^ FASCIA: Bayer Leverkusen, Juventus,Milan, AZ, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Lione, Benfica
2^ FASCIA: Celtic,Sparta Praga, Rennes, Union Saint-Gilloise, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria, Anderlecht, Salisburgo
3^ FASCIA: Celta Vigo, Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Lech Poznan
4^ FASCIA: Hoffenheim, Torreense, NEC, Hapoel Be'er Sheva, Besiktas
Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat Armenia

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