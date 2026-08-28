Europa League, oggi il sorteggio: Milan e Juve tra le favorite per la vittoria

Scorre il countdown per la nuova Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Alla League Phase partecipano le 13 qualificate di diritto, le 12 vincenti dei playoff di Europa League e le 11 uscite sconfitte tra spareggi e terzo turno preliminare di Champions League.