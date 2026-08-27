Como, le avversarie della League Phase di Champions League

Sorteggio Champions Legaue 2026/2027: le avversarie delle italiane
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Il Como ha scoperto le sue avversarie della League Phase della Chamions League 2026/27. L'urna di Montecarlo ha regalato un incrocio amarcord per Cesc Fabregas: l'ex centrocampista spagnolo tornerà al Camp Nou per sfidare il "suo" Barcellona. Al Sinigagli arriveranno anche i bi campioni in carica del Psg e il Manchester United.
Como: Psg (C), Barcellona (T), Manchester United (C), Betis Siviglia (T), Lipsia (C), AEK Atene (C), Lens (T)
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