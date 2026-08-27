Marotta non si nasconde: "Grandi ambizioni in Champions? Non è arroganza, siamo l'Inter"

I nerazzurri, come già dichiarato da Marotta nelle scorse settimane, vogliono tornare protagonisti in Europa dopo la precoce eliminazione della passata stagione, ai sedicesimi di finale per mano del Bodo Glimt: "Grandi ambizioni? Sempre perché nello sport bisogna averla. Non è arroganza: noi siamo l'Inter e negli ultimi anni abbiamo avuto un percorso molto importante. Dobbiamo rispettare la storia di un club vincente e abbiamo il diritto di sognare. Il sogno può anche tramutarsi in realtà e sono sicuro che faremo un bel girone. Anche se questo format porta con sè grande imprevedibilità e fino alla fine sarà difficili stabilire chi passerà".