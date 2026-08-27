Sorteggio Champions League, solo lo Stoccarda più "fortunato" dell'Inter

27 Ago 2026 - 21:36
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L'urna di Montecarlo sorride all'Inter. Secondo l'algoritmo della piattaforma Football Meets Data, i nerazzurri avrebbero avuto il secondo percorso statisticamente più facile tra tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla Champions League. Il calcolo tiene conto della difficoltà media di tutte le 8 avversarie da affrontare nella League Phase. 

Gli uomini di Chivu nel maxi girone affronteranno: Liverpool (Casa), Real Madrid (Trasferta), Brugge (C), Borussia Dortmund (T), Shaktar (C), Feyenoord (T), Stoccarda (C), Slovan Bratislava (T). Un sorteggio che, secondo Football Meets Data, fa dei nerazzurri la seconda squadra col sorteggio più fortuna: meglio dell'Inter è andata soltanto allo Stoccarda. 

Non fortunato il Como, invece, che, sempre secondo l'algoritmo, ha avuto il quarto sorteggio più difficile (Psg (C), Barcellona (T), Manchester United (C), Betis Siviglia (T), Lipsia (C), AEK Atene (C), Lens (T)). Peggio è andata soltanto agli azeri del Sabah, al Manchester City, al Lens e al Club Brugge. 

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