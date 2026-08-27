Sorteggio Champions League, solo lo Stoccarda più "fortunato" dell'Inter

Non fortunato il Como, invece, che, sempre secondo l'algoritmo, ha avuto il quarto sorteggio più difficile (Psg (C), Barcellona (T), Manchester United (C), Betis Siviglia (T), Lipsia (C), AEK Atene (C), Lens (T)). Peggio è andata soltanto agli azeri del Sabah, al Manchester City, al Lens e al Club Brugge.