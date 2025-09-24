Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
NIZZA-ROMA 1-2

Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini

A segno nella ripresa i due difensori. Nel finale il rigore di Moffi ha riaperto i giochi, ma non è servito

24 Set 2025 - 22:57
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo della Roma di Gasperini che nella prima giornata di Europa League si è imposta 2-1 in casa del Nizza. Dopo un primo tempo povero di emozioni, ma con un gol annullato a Mancini per fuorigioco, i giallorossi hanno alzato il ritmo nella ripresa anche grazie a un cambio tattico voluto del tecnico.

L'inserimento di Pellegrini ha portato più imprevedibilità nel reparto avanzato, ma è dalla bandierina che il capitano della Roma ha fatto la differenza firmando l'assist per il vantaggio di Ndicka. Tre minuti più tardi è stato un altro difensore, Gianluca Mancini, a chiudere un'azione in spaccata su assist dalla sinistra di Tsimikas. L'ingenuità del neoentrato Pisilli ha regalato il rigore che Moffi ha realizzato al 77' con conseguente finale incandescente.

--

--

IL TABELLINO

NIZZA-ROMA 1-2
Nizza (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui (17' st Clauss), Bard (35' st Abdi); Sanson (17' st Moffi), Boga (35' st Cho); Carlos (17' st Diop). A disp.: Zelazowski, Dupé, Oppong, Bombito, Gouveia, Samed, Jansson. All.: Haise.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné (24' st Cristante), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé (24' st Pisilli), El Shaarawy (1' st Pellegrini); Dovbyk (24' st Ferguson). A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Wesley, Angelino All.: Gasperini.
Arbitro: Martinez Munuera (Spagna)
Marcatori: 7' st Ndicka (R), 10' st Mancini (E), 32' rig. Moffi (N)
Ammoniti: Kone, El Aynaoui, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, all. Gasperini (R)
Espulsi: nessuno
--

europa league
nizza
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

01:41:33
Como-Sassuolo: partita integrale

Como-Sassuolo: partita integrale

08:10
Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

05:21
Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

05:11
Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

01:19
41' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 3-0)

Jesus Rodriguez è scatenato, arriva la doppietta: Como-Sassuolo 3-0

02:05
Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

01:36
25' | Gol di Douvikas (Como-Sassuolo 2-0)

Douvikas si inventa il raddoppio di testa: Como-Sassuolo 2-0

02:07:37
Verona-Venezia: partita integrale

Verona-Venezia: partita integrale

01:14
2' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 1-0)

Jesus Rodriguez subito in gol: Como-Sassuolo 1-0

07:04
Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

07:12
Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

02:24
Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

01:53
Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

01:28
Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

I più visti di Europa League

La Roma inizia la rincorsa all'Europa League: stasera il debutto in casa del Nizza

Haise: "Non vediamo l'ora di affrontare la Roma, seguo Gasperini da tempo"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Il trofeo dell'Europa League

Europa League: Roma due volte a Glasgow e col Pana di Calabria. Sfortuna Bologna: c'è l'Aston Villa

Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso: la Roma travolge il Braga e si rilancia

Ranieri: "Netta l'espulsione di Hummels, complimenti ai ragazzi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"
23:07
Europa League: la Roma vince a Nizza
23:03
Coppa Italia, il Como travolge il Sassuolo
23:00
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"
22:17
Giovani dimessi dai reparti di oncologia si sfidano a calcio