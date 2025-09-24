Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini

L'inserimento di Pellegrini ha portato più imprevedibilità nel reparto avanzato, ma è dalla bandierina che il capitano della Roma ha fatto la differenza firmando l'assist per il vantaggio di Ndicka. Tre minuti più tardi è stato un altro difensore, Gianluca Mancini, a chiudere un'azione in spaccata su assist dalla sinistra di Tsimikas. L'ingenuità del neoentrato Pisilli ha regalato il rigore che Moffi ha realizzato al 77' con conseguente finale incandescente.