Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini

A segno nella ripresa i due difensori. Nel finale il rigore di Moffi ha riaperto i giochi, ma non è servito
Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo della Roma di Gasperini che nella prima giornata di Europa League si è imposta 2-1 in casa del Nizza. Dopo un primo tempo povero di emozioni, ma con un gol annullato a Mancini per fuorigioco, i giallorossi hanno alzato il ritmo nella ripresa anche grazie a un cambio tattico voluto del tecnico.
L'inserimento di Pellegrini ha portato più imprevedibilità nel reparto avanzato, ma è dalla bandierina che il capitano della Roma ha fatto la differenza firmando l'assist per il vantaggio di Ndicka. Tre minuti più tardi è stato un altro difensore, Gianluca Mancini, a chiudere un'azione in spaccata su assist dalla sinistra di Tsimikas. L'ingenuità del neoentrato Pisilli ha regalato il rigore che Moffi ha realizzato al 77' con conseguente finale incandescente.
IL TABELLINO
NIZZA-ROMA 1-2
Nizza (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui (17' st Clauss), Bard (35' st Abdi); Sanson (17' st Moffi), Boga (35' st Cho); Carlos (17' st Diop). A disp.: Zelazowski, Dupé, Oppong, Bombito, Gouveia, Samed, Jansson. All.: Haise.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné (24' st Cristante), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé (24' st Pisilli), El Shaarawy (1' st Pellegrini); Dovbyk (24' st Ferguson). A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Wesley, Angelino All.: Gasperini.
Arbitro: Martinez Munuera (Spagna)
Marcatori: 7' st Ndicka (R), 10' st Mancini (E), 32' rig. Moffi (N)
Ammoniti: Kone, El Aynaoui, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, all. Gasperini (R)
Espulsi: nessuno
