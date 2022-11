Europa League: Monaco e Manchester United ai playoff, Real Sociedad subito agli ottavi

EUROPA LEAGUE

I monegaschi superano 3-1 la Stella Rossa e passano per secondi, così come i Red Devils nonostante la vittoria 1-0 a San Sebastian

© Getty Images Dovranno passare per i playoff Monaco e Manchester United. Nell’ultima giornata dell’Europa League, i monegaschi fanno fuori la Stella Rossa 3-1 e vanno avanti col Ferencvaros primo. Nel gruppo E i Red Devils vincono 1-0 in casa della Real Sociedad ma sono comunque i baschi ad andare direttamente agli ottavi. Passano il turno anche il Midtjylland, secondo nello stesso girone della Lazio (tutti a pari punti, ma primo il Feyenoord), e il Nantes alle spalle del Friburgo nel gruppo G.

GRUPPO E

Real Sociedad direttamente agli ottavi, secondo il Manchester United mentre il Tiraspol va in Conference League. A San Sebastian tra Real Sociedad e Manchester United è sfida per il primo posto: al 17’ è Garnacho a portare avanti i Red Devils su assist di Cristiano Ronaldo, ma il successo per 1-0 non basta perché i baschi sono avanti nella differenza reti. Tiraspol e Omonia si giocano invece il terzo posto, sono i moldavi ad andare in Conference grazie alla vittoria 1-0 con rete di Akanbi.



GRUPPO F

Nel girone della Lazio è il Feyenoord a passare un girone chiuso da tutti a quota 8 punti al primo posto e accedere subito agli ottavi di finale davanti al Midtjylland, che chiude secondo grazie al successo casalingo 2-0 sullo Sturm Graz. Contro gli austriaci, padroni di casa in vantaggio al quarto d’ora con Dreyer, al 75’ è ancora Dreyer a raddoppiare e lanciare i danesi verso il passaggio del turno.



GRUPPO G

Friburgo sicuro del primo posto ancora prima di cominciare la partita, alle sue spalle ci va il Nantes mentre il Qarabag finisce terzo. Il Friburgo pareggia in casa del Qarabag: prima va avanti col rigore di Petersen al 25’, nella ripresa il Var annulla il momentaneo pareggio di Vesovic, poi il Qarabag resta in dieci per il rosso a Medina ma comunque riesce a firmare l’1-1 nel recupero con Owusu. Tra Nantes e Olympiakos i francesi risolvono la pratica 2-0 con i gol di Mostafa e Blas nella seconda metà della ripresa.



GRUPPO H

Ferencvaros qualificato come primo, ai playoff il Monaco, Trabzonspor terzo e in Conference League. In Turchia, Trabzonspor subito in vantaggio dopo sette minuti con il gran gol di Bakasetas, quanto basta per stendere proprio il Ferencvaros. Tutto facile per il Monaco lanciato dalla doppietta di Volland nel primo tempo, a inizio ripresa l’autogol di Rodic chiude i conti, il rigore di Kanga accorcia le distanze per la Stella Rossa. Nel finale ancora Volland cala il poker e il suo personale tris.