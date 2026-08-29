Alvini: "Punteggio troppo pesante per i viola, dobbiamo continuare così"

L'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo esterno per 0-3 sul campo della Fiorentina: "Il punteggio è troppo pesante per la Fiorentina, perché ha avuto diverse occasioni, due pali. Quello che c'è da sottolineare è che noi ce la siamo giocata con un'idea, con attenzione, facendo sicuramente quello che è il nostro stile, la nostra identità, rischiando in alcuni momenti, però avendo dentro la voglia di voler far bene. Questo è significativo per noi. È una vittoria importante, mi fa piacere, sono contento per i ragazzi, per la squadra, per la società, per i tifosi che erano qua. È una bella vittoria, dai... L'interpretazione di certi momenti è fondamentale. Noi domenica con la Juventus abbiamo subito questo a un certo punto del primo tempo. In settimana abbiamo cercato di lavorare su quegli errori lì e cercato di correggere quello che era l'atteggiamento. Oggi, nel momento di pressione della Fiorentina, quando lo stadio spingeva, quando c'era il rischio di prendere gol, di capitolare, la squadra è stata più lucida, è riuscita a palleggiare verticalmente meglio, a muoversi di più, ad attaccare più spazi rispetto a domenica. E su questo devo dare merito ai ragazzi, che in settimana hanno provato quelle cose che volevamo migliorare. Perché sennò qua non c'è scampo contro queste squadre e in questi stadi. Devi avere questa identità, questo atteggiamento, devi voler fare le cose che sai fare anche nei momenti di difficoltà".