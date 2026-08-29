Aquilani: "Berardi è un campione, merita il ritorno in azzurro"

È soddisfatto Alberto Aquilani dopo la sua prima vittoria da tecnico su una panchina di serie A. Nel post partita, l'allenatore del Sassuolo si è soffermato su Berardi, decisivo per il 2-1 finale dei neroverdi contro il Torino: "Domenico lo abbiamo aspettato, volevo farlo giocare di più ma è lui che decide. Mi ha detto che si sentiva pronto per 20-25 minuti e così l'ho inserito. Lui è un campione, diverso dagli altri, ha qualità sopra la media. Mi auguro che torni in Nazionale, Mancini apprezza questo tipo di giocatore. Sono contento perché abbiamo fatto una bella partita che ci dà morale".