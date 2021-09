Leicester-Napoli, violenti scontri tra tifosi e 12 arresti

EUROPA LEAGUE

Un lancio di bottiglie a fine partita ha acceso la miccia, è allerta massima per il ritorno al Maradona

Leicester e Napoli sul campo hanno dato vita allo spettacolo più bella della prima giornata di Europa League, i loro tifosi hanno dato invece lo spettacolo peggiore. È infatti pesante il bilancio degli incidenti avvenuti giovedì sera al termine della partita all’interno e all’esterno del King Power Stadium e stando a quanto riporta il Leicester Mercury, sarebbero 12 gli ultras napoletani arrestati dalla polizia inglese. I fatti si sono svolti all’interno dell’impianto al termine della partita, quando si è scatenato un lancio di bottiglie. Leicester-Napoli, scontri tra i tifosi dentro e fuori lo stadio: 12 arresti Getty Images

Dopo le prime schermaglie, nonostante l'intervento di numerosi steward, i sostenitori delle due squadre sono venuti a contatto e si sono affrontati utilizzando anche cinture, mazze e altri oggetti come "armi" improvvisate. Gli scontri sono durati qualche minuto ed è stato necessario l'intervento degli agenti di polizia, che hanno formato un cordone per impedire ulteriori confronti.

Gli arresti sarebbero avvenuti all’esterno dello stadio, dove ad aspettare i tifosi napoletani c’era la polizia inglese, che ha provveduto ai fermi e ad identificare una parte dei supporter napoletani. A tarda notte le autorità locali hanno diffuso un comunicato nel quale si definisce “vergognoso” il comportamento di alcuni tifosi ospiti.

Già prima della partita match c'erano state delle avvisaglie di possibili situazioni di tensione all'esterno dello stadio, con alcune risse per le strade della città inglese e lancio di pietre, mazze e altri oggetti contundenti. E ora allerta massima in vista del match di ritorno in programma allo stadio Maradona di Napoli.

