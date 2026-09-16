Le pagelle di Milan-Benfica: Amorim, ancora un approccio disastroso. E Ramos continua a essere un fantasma

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Gli ingrressi di Pulisic e Saelemaekers danno la scossa, ma non bastano per rimontare i portoghesidi Matteo Dotto
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MILAN
MAIGNAN 6 - Non ha colpe particolari sui gol, per il resto ordinaria amministrazione.
TERRACCIANO 5 - Timido in difesa, spinge poco anche se il primo tiro in porta rossonero, dopo 27 minuti, è il suo: parato da Trubin (dal 46' GILA 5 - Sta a guardare Kaminski che segna il raddoppio benfiquista, per il resto fa il suo).
DE WINTER 6 - Lì dietro è il più lucido. Annulla il colombiano Duran e ringhia su Pavlidis, piccola percentuale di colpa in occasione del 2-0.
PAVLOVIC 5.5 - Lukebakio dalle sue parti fa il bello e il cattivo tempo. Prova a metterci cuore ed esperienza, ma non basta.
CHUKWUEZE 5.5 - Arruffone, ma sempre pronto a provare qualche giocata non banale. Senza particolari esiti.
MUSAH 6 - Corre per tre, recupera tanti palloni e qualcuno giocoforza lo sbaglia. Ma si guadagna la pagnotta.
JASHARI 5 - Fa rimpiangere il Modric crepuscolare visto nelle ultime settimane e rimasto tutta la partita in panchina. Un tiro alto l'unico segnale di vita (dal 73' RABIOT SV)
BARTESAGHI 5.5 - Qualche discreta discesa sulla fascia sinistra, ma ha sulla coscienza il gol di Lukebakio dello 0-1 per un'opposizione davvero troppo "molla" (dal 56' MOREIRA 5.5 - Le magie sembra averle esaurite sabato sera all'Olimpico).
HUTCHINSON 5 - Tante buone intenzioni, ma stringi stringi tutto fumo e niente arrosto. Delude nella sua prima da titolare in rossonero (dal 46' PULISIC 6.5 - Non segna da una vita ma ci va vicino un paio di volte. Regala scossa e brio all'attacco milanista).
CISSE 5 - Poche idee e confuse. Pasticcione, sembra anche piuttosto svogliato (dal 56' SAELEMAEKERS 6.5 - Ingresso elettrico, costruisce un paio di occasioni da gol, ci mette generosità e personalità)
G. RAMOS 5 - Diciamo che gol... non ne sbaglia. Occasioni praticamente non ne ha, ma non fa neanche troppi sforzi per procurarsene.
Allenatore AMORIM 4 - Ancora un approccio alla partita disastroso, questa volta a differenza che contro la Lazio neanche i cambi portano risultati. E i fischi di San Siro sono una sentenza.
BENFICA
TRUBIN 6.5; BANJAQUI 6, CIRCATI 6.5, TOMAS ARAUJO 6.5, EL KAROUANI 7 (dall'88' DAHL SV); PALHINHA 7, AURSNES 6 (dal 70' BARREIRO SV); LUKEBAKIO 7.5, SUDAKOV 7 (dal 70' PRESTIANNI SV), KAMINSKI 7 (dal 79' SCHJELDERUP SV); DURAN 5.5 (dal 79' PAVLIDIS SV). Allenatore MARCO SILVA 8