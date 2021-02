Europa League, Martinez: "Napoli grande squadra, dovremo dare tutto"

VERSO GRANADA-NAPOLI

Il tecnico del Granada alla vigilia della sfida coi partenopei: "Loro pieni di talento ed esperienza, ma io ho un gruppo straordinario"

Diego Martinez mostra grande rispetto per la caratura del Napoli, nonostante le numerosissime assenze che stanno falcidiando la squadra di Gattuso: " Per noi è un momento storico - ha detto il tecnico del Granada alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di Europa League -. Siamo di fronte a una grande squadra, piena di giocatori di talento, con esperienza nelle competizioni europee e con grande spirito competitivo. Attendo la partita con grande serenità e fiducia perché ho un gruppo straordinario di giocatori". Getty Images

Il Granada si è qualificato al secondo posto nel suo girone per un solo punto, alle spalle del PSV Eindhoven, un paio di settimane fa ha costretto il Barcellona ai tempi supplementari nei quarti di Coppa del Re, ma in campionato non sta attraversando un gran momento. L'ultimo successo nella Liga risale infatti al 12 gennaio (2-0 nel recupero della quarta giornata contro l'Osasuna) e nelle ultime cinque partite ha raccolto appena tre punti. Per gli spagnoli l'Europa rappresenta dunque una grande occasione per provare a invertire la rotta: "È uno spareggio di 180 minuti - ha sottolineato Martinez -. L'importante sarà tirare fuori tutto il necessario in ogni momento della partita. Avremo bisogno di tutte le nostre risorse".