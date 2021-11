Europa League: Lione agli ottavi di finale, Francoforte e West Ham a un passo dalla qualificazione

EUROPA LEAGUE

I francesi superano 3-0 lo Sparta Praga, per tedeschi e inglesi manca solo la matematica

E’ il Lione la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League. I francesi superano 3-0 lo Sparta Praga e sono quindi sicuri del primo posto nel girone A dopo quattro giornate. Vince anche il Francoforte 2-1 ad Atene sull’Olympiacos e si avvicina a strappare il pass, così come il West Ham nonostante il 2-2 in casa del Genk. E’ 1-1 tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca nel girone della Lazio, grande equilibrio nel gruppo B.

GRUPPO A

Vola agli ottavi di finale il Lione, già sicuro del primo posto nel girone con 12 punti grazie alla vittoria 3-0 in casa contro lo Sparta Praga. E’ la doppietta di Slimani nel giro di appena tre minuti, tra il 61’ e il 64’, a regalare la matematica qualificazione ai francesi. Poi Ekambi chiude i conti nel recupero, mentre la squadra ceca resta ferma a quattro punti. Stessi punti del Rangers Glasgow, che ferma 1-1 in casa il Brondby: è quindi bagarre per il secondo posto con i danesi che, a due punti, sono comunque ancora in corsa.

GRUPPO B

Prosegue l’equilibrio nel gruppo B con tre squadre in tre punti. Pareggiano sia Monaco e PSV col punteggio di 0-0, sia Real Sociedad e Sturm Graz 1-1 (reti di Jantscher per gli ospiti al 38’ e di Sorloth per i baschi in avvio di ripresa). Il Monaco è quindi primo in classifica con 8 punti, seguono la Real Sociedad a 6 e il PSV a 5. Ultimi gli austriaci con una sola lunghezza.

GRUPPO D

Passo avanti fondamentale del Francoforte che espugna Atene 2-1 e si avvicina alla qualificazione con 10 punti in classifica. L’Olympiacos, che si fa rimontare nel recupero dall’ex rossonero Hauge, resta infatti a sei.

GRUPPO E

Il Galatasaray manca la qualificazione matematica nel girone della Lazio dopo essere stato in vantaggio 1-0 sulla Lokomotiv Mosca grazie al gol di Feghouli al 43’. I russi pareggiano 1-1 con Kamano al 73’ concedendo ancora equilibrio al gruppo: i turchi sono primi a otto punti.

GRUPPO H

Beffa finale per il West Ham che è comunque a dieci punti dopo quattro partite del girone: gli Hammers pareggiano 2-2 contro il Genk grazie alla doppietta di Benrahma nella ripresa (59’ e 82’) che risponde al vantaggio belga di Paintsil dopo appena cinque minuti dal fischio iniziale. Nel finale i padroni di casa pareggiano però per l’autogol di Soucek.