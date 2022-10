Europa League, Lazio-Sturm Graz 2-2: Sarri frenato da Boving

LAZIO-STURM GRAZ 2-2

All'Olimpico non bastano le reti di Immobile e Pedro, la doppietta di Boving regala il pari agli austriaci. Espulso Lazzari

In Europa League, Lazio-Sturm Graz 2-2. Risultato che porta i biancocelesti di Sarri a 5 punti dopo quattro giornate in un gruppo F che vede tutte le squadre con lo stesso punteggio. Partita ostica all'Olimpico, nervosa e che la Lazio riesce a sbloccare giocando il primo tempo in crescendo solo al 45' su rigore con Immobile dopo la traversa di Pedro al 35'. Nel recupero però Lazzari viene espulso e la partita cambia nella ripresa. Boving pareggi al 56' per lo Sturm Graz, poi gli austriaci provano il colpaccio con numerosi tentativi dalla distanza prima di subire il raddoppio di Pedro con papera di Siebenhandl. All'83' però ancora Boving firma il 2-2 definitivo.

LA PARTITA

Nessuno vuole vincere il Gruppo F di Europa League, ma nessuno vuole mollare. Lazio e Sturm Graz, proprio come Feyenoord e Midtjylland nel pomeriggio, non vanno oltre il 2-2 e dopo quattro turni si trovano tutti a cinque punti. La sfida dell'Olimpico, ostica a prescindere dagli episodi, è stata condizionata dall'espulsione di Lazzari nel recupero del primo tempo con la Lazio appena passata in vantaggio. In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, la squadra di Sarri non è riuscita per due volte a mantenere la testa avanti facendosi sempre raggiungere dalla serata stella del talentino danese Boving, da subentrato.

Del resto le difficoltà della Lazio a mantenere ritmi e concentrazione sulla doppia sfida ravvicinata di campionato e coppa sono note, rese pubbliche in più volte e in diversi modi dallo stesso Sarri. Contro lo Sturm Graz però i biancocelesti hanno disputato un primo tempo in crescendo, sfiorando il vantaggio con la clamorosa traversa di Pedro al 35' e trovandolo su rigore con Immobile proprio al 45'. Prima del riposo però l'espulsione di Lazzari ha scombussolato tutti i piani della partita costringendo la Lazio a faticare più del previsto.

Gli austriaci nella ripresa hanno pescato il talento 2003 Boving dalla panchina, il sostituto di Hojlund passato all'Atalanta, e proprio l'ex Copenaghen ha fatto il bello e il cattivo tempo, trovando subito il pareggio al 56' sfruttando una ripartenza dopo la palla persa da Cataldi a centrocampo. Ne è seguito un quarto d'ora in cui lo Sturm Graz ha impegnato più volte Provedel dalla distanza, ma al termine del quale la Lazio sfruttando la giocata in velocità e nello stretto tra Felipe Anderson e Pedro ha trovato il nuovo vantaggio con lo spagnolo con la complicità del portiere avversario.

Fatta? Nemmeno per sogno, figurarsi in questo gruppo F. A sette minuti dalla fine ancora Boving, imprendibile, partendo dalla destra è rientrato sul mancino battendo Provedel sul primo palo per il 2-2 finale.

IL TABELLINO

LAZIO-STURM GRAZ 2-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5, Patric 6, Gila 5,5, Hysaj 6; Basic 5,5 (13' st Milinkovic-Savic 6), Cataldi 5 (13' st Vecino 5,5), Luis Alberto 6 (13' st Felipe Anderson 6,5); Pedro 7, Immobile 6,5 (34' st Cancellieri sv), Zaccagni 6 (1' st Marusic 6). A disp.: Maximiano, Magro, Antonio, Romagnoli, Casale, Romero, Radu. All.: Sarri 6.

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl 5,5; Ingolitsch 5,5, Affengruber 5, Wuthrich 6, Dante 6; Hierlander 5,5 (34' st Sarkaria sv), Stankovic 6 (34' st Ljubic sv), Prass 5,5; Kiteishvili 5,5 (13' st Horvat 6,5); Ajeti 6 (34' st Jantscher sv), Emegha 5 (1' st Boving 7,5). A disp.: Schutzenauer, Giuliani, Borkovic, Fuseini, Oroz, Schnegg, Wels. All.: Ilzer 6,5.

Arbitro: Stegemann

Marcatori: 45' rig. Immobile (L), 11' st Boving (S), 26' st Pedro (L), 38' st Boving (S)

Ammoniti: Immobile (L); Ingolitsch, Kiteishvili, Affengruber, Stankovic, Prass, Ljubic (S)

Espulsi: 47' Lazzari (L) per somma di ammonizioni