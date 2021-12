Europa League, Lazio-Galatasaray 0-0: i biancocelesti non sfondano, Sarri ai playoff

LAZIO-GALATASARAY 0-0

Nessun gol all'Olimpico: i turchi chiudono al primo posto il gruppo E e volano direttamente agli ottavi, un turno in più per Immobile e compagni

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, la Lazio non va oltre lo 0-0 in casa con il Galatasaray e fallisce l'operazione sorpasso. Gli uomini di Terim, che all'Olimpico si dimostrano organizzatissimi in difesa, chiudono al primo posto il gruppo E e accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre la formazione di Sarri, davvero pericolosa solo con Immobile, dovrà disputare i playoff. Lazio-Galatasaray, le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Missione fallita per la Lazio, che all'Olimpico sbatte contro il muro turco eretto da Terim e non va oltre lo 0-0 con il Galatasaray, chiudendo il gruppo E al secondo posto. Ad inizio partita, gli ospiti ci provano dalla distanza con il destro di Akturkoglu che finisce lontano dallo specchio della porta di Strakosha. Nella sfida tra due tecnici agli antipodi per pensiero calcistico come Sarri e Terim, vince la tattica e la prima, vera occasione arriva soltanto al 42', con Van Aanholt che ci prova da calcio d'angolo colpendo il palo e la difesa biancoceleste che allontana con Luiz Felipe dopo gli interventi di Zaccagni e Strakosha. Un minuto dopo, però, è la Lazio a sfiorare il vantaggio, con Immobile che conclude in area di sinistro dopo il cross rasoterra di Zaccagni, spedendo però il pallone alto sopra la traversa.

Lo stallo prosegue anche nella ripresa, così i due tecnici provano a mescolare le carte: il tecnico dei biancocelesti inserisce Felipe Anderson e Lazzari per Pedro e Hysaj, mentre Terim inserisce Kilinc e Morutan togliendo Babel e Feghouli. Consapevole di essere obbligata a vincere, la Lazio si propone di più rispetto agli ospiti e ci prova con Basic e Immobile, entrambi però imprecisi e controllati dal perfetto reparto arretrato dei turchi. I padroni di casa possono solo recriminare nel finale per un tocco di mano in area, non punito però con il rigore. Dopo un inutile forcing nel recupero, finisce 0-0: i biancocelesti saranno obbligati a disputare il playoff per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League, già conquistati invece dall'organizzatissimo Galatasaray di Fatih Terim.

LE PAGELLE

Luiz Felipe 6 - Il migliore del reparto arretrato, sventa i pochi pericoli che arrivano dalle sue parti, risultando decisivo in occasione del palo colpito da turchi.

Lazzari 6,5 - Entra e la spinta degli uomini di Sarri aumenta, rinvigorita dalla costante corsa dell'ex Spal.

Immobile 5,5 - Ha poche palle a disposizione per far male, spreca quella buona a fine primo tempo calciando alle stelle.

Van Aanholt 6,5 - Procura il maggior pericolo per la difesa di Sarri sfiorando il colpo direttamente da corner.

Akturkoglu 6 - Cerca di sorprendere dalla distanza Strakosha, rivelandosi uno dei pochi a costruire pericoli verso la porta biancoceleste.

Babel 5,5 - Ci si aspetta di più vista la sua esperienza internazionale, ma non impensierisce mai la difesa della Lazio.

IL TABELLINO

LAZIO-GALATASARAY 0-0

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 6 (18' st Lazzari 6,5), Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5 (28' st Cataldi 6), Basic 6 (28' st Luis Alberto 6); Pedro 5,5 (18' st Anderson 6,5), Immobile 5,5, Zaccagni 6. A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Akpa-Akpro, Radu, Moro, Muriqi. All.: Sarri 5,5

Galatasaray (4-3-3): Muslera 6; Yedlin 6, Nelsson 6,5, Marcao 6, Van Aanholt 6,5; Feghouli 6 (18' st Morutan 6), Antalyali 6, Kutlu 5,5 (43' st Luyindama sv); Akturkoglu 6 (43' st Mohamed), Diagne 6 (24' st Bayram 5,5), Babel 5,5 (18' st Kilinc 5,5). A disp.: Cipe, Ozturk, Arslan, Babacan, Alper Yilmaz, Elmaz, Dervisoglu. All.: Terim 7

Arbitro: del Cerro Grande

Marcatori: -

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Akturkoglu (G), Bayram (G), Kilinc (G)

