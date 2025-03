Europa League: Lazio e Roma vogliono il primo scatto verso i quarti

VIKTORIA PLZEN-LAZIO (21) - La Lazio è invece reduce dal primo posto nella League Phase e dunque, come l'Inter, torna in gioco solo ora in Europa League. Di fronte c'è quel Viktoria Plzen che ha eliminato il Ferencvaros proprio tra le mura amiche (3-0 al ritorno) e ha costruito qui buona parte delle sue fortune: due soli ko nelle ultime dieci gare. Le squadre non si sono mai affrontate e la seconda della Chance Liga, il campionato ceco, ha diverse armi per far male in contropiede. La coppia d'attacco è composta da un vecchio volto noto del nostro calcio, Matej Vydra, e da un nuovo protagonista: Durosinmi, attaccante dal fisico imponente, si è preso la titolarità a suon di gol. Nella fase iniziale della stagione, infatti, non aveva praticamente mai giocato, poi tre gol in due gare e lo status di intoccabile che è stato confermato con la rimonta contro il Ferencvaros. Da tenere d'occhio anche il trequartista Sulc, nove gol in campionato e tre in Europa League: è lui la stella di una squadra che ha nel difensore Jemelka e nella mezzala Cerv gli altri protagonisti del suo 3-4-1-2. Non mancano gli assenti per Marco Baroni, che deve fare a meno di Castellanos e Hysaj, ma soprattutto di Zaccagni: sua l'assenza dell'ultim'ora, out anche Dele-Bashiru oltre ai fuori lista (Pellegrini, Basic, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic). Da qui le riflessioni del tecnico, che potrebbe rilanciare Romagnoli con Gigot: Lazzari e Tavares i terzini, rifiata Marusic. Noslin dovrebbe essere il centravanti, con Isaksen e Pedro esterni: Dia sarà ancora il trequartista, mini-bocciatura per Tchaouna. I biancocelesti sono reduci dal successo sul Milan e, mentre in Serie A inseguono la Juventus e la top-4 (distante due punti), non vogliono sbagliare in terra europea.