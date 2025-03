Europa League, il supercomputer: Lazio favorita per la vittoria finale

Dopo l’Atalanta la Lazio? Il supercomputer Opta ha simulato il resto della fase a eliminazione diretta dell’Europa League 10mila volte, utilizzando le quote del mercato delle scommesse e le Opta Power Rankings, per analizzare la probabilità di ogni squadra di raggiungere ogni fase della competizione e prevedere un potenziale vincitore. Il risultato è che la squadra di Baroni è la grande favorita per trionfare nella finale di Bilbao in programma al San Mames il prossimo 21 maggio.