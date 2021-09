Europa League: il Leicester cade a Varsavia, tutto facile per PSV, Lione e Olympiacos

europa league

Nel girone del Napoli il Legia supera 1-0 gli inglesi, crollo del Fenerbahce in casa, pari tra Real Sociedad e Monaco

Seconda giornata di Europa League che vede la vittoria 1-0 del Legia Varsavia contro il Leicester nel girone del Napoli: ai polacchi basta la rete di Emreli per conquistare punteggio pieno e primo posto. Successi anche per il Lione 3-0 sul Brondby e dell’Olympiacos, stesso risultato in casa del Fenerbahce. Agevole poker del PSV sullo Sturm Graz (4-1 in Austria), il Francoforte vince all’ultimo respiro, mentre è 1-1 tra Monaco e Real Sociedad. Getty Images

GRUPPO A

A punteggio pieno il Lione che dopo la vittoria esterna a Glasgow nella prima giornata, vince anche in casa 3-0 contro il Brondby. Decisiva la doppietta di Ekambi al 64’ e al 71’ dopo una prima parte di partita dominata dai francesi. Nel finale Aouar firma il tris. Restano fermi a un punto i danesi, mentre ancora a zero ci sono i Rangers che cadono 1-0 a Praga contro lo Slavia. Rete di Hancko e secondo posto con quattro punti per i cechi.

GRUPPO B

Importante vittoria esterna del PSV 4-1 in casa dello Sturm Graz. In Austria Sangare e Zahavi portano in vantaggio gli olandesi, al 55’ Stankovic accorcia le distanze per i padroni di casa ma è solo un’illusione perché Max e Vertessen firmano il poker nell’ultimo quarto d’ora. Gli austriaci restano fermi a zero, quattro punti invece per il PSV al pari del Monaco che ferma 1-1 in trasferta la Real Sociedad: a San Sebastian, monegaschi in avanti con Disasi, risposta basca nella ripresa con Merino.

GRUPPO C

Nel girone del Napoli vola il Legia Varsavia, primo in classifica e a punteggio pieno dopo due giornate grazie alla vittoria 1-0 in casa sul Leicester. Ai polacchi basta Emreli al 31’, poi gli inglesi provano a recuperare ma i padroni di casa si difendono bene rendendosi anche pericolosi sulle ripartenze. La squadra di Rodgers è quindi ferma a un solo punto.

GRUPPO D

Lanciatissimo anche l’Olympiakos, che asfalta addirittura 3-0 il Fenerbahce in Turchia e si porta a sei punti lasciando invece la squadra turca a un punto. Partita senza storia, con i greci avanti con Soares dopo appena sei minuti e poi bravi a chiudere i conti con la doppietta di Masouras tra il 63’ e il 68’. Nell’altra partita, successo nel recupero su rigore del Francoforte ad Anversa: 1-0 prezioso che porta i tedeschi al secondo posto a due lunghezze dai greci, i belgi sono ancora a zero.