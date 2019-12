Europa League, guida al sorteggio dei sedicesimi di finale

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Dopo la Champions League, arriva il turno dell'Europa League: a Nyon dalle 13 il sorteggio dei sedicesimi di finale che vede coinvolte Inter e Roma. I nerazzurri di Conte, partendo in prima fascia, teoricamente rischiano un accoppiamento meno duro anche se bisogna fare attenzione a Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen. I giallorossi di Fonseca invece rischiano Benfica, Ajax, Salisburgo ma anche Manchester United, Arsenal, Siviglia e Porto. Andata giovedì 20 febbraio, ritorno una settimana dopo.

PRIMA FASCIA (arrivate prime nel girone più le quattro migliori terze retrocesse dalla Champions League): Celtic (Scozia), Espanyol (Spagna), Siviglia (Spagna), Ajax (Olanda), Salisburgo (Austria), Inter (Italia), Benfica (Portogallo), Malmoe (Svezia), Basilea (Svizzera), LASK Linz (Austria), Arsenal (Inghilterra), Porto (Portogallo), Gent (Belgio), Istanbul Basaksehir (Turchia), Braga (Portogallo), Manchester United (Inghilterra)

SECONDA FASCIA (arrivate seconde nel girone più le altre quattro retrocesse dalla Champions League): APOEL Nicosia (Cipro), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Bayer Leverkusen (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgio), FC Copenaghen (Danimarca), Getafe (Spagna), Sporting Lisbona (Portogallo), Cluj (Romania), Eintracht Francoforte (Germania), Roma (Italia), Rangers (Scozia), Ludogorets (Bulgaria), Wolfsburg (Germania), Wolverhampton (Inghilterra), AZ Alkmaar (Olanda)

Regolamento: non si possono incontare due squadre dello stesso Paese o dello stesso girone. Le squadre in prima fascia giocheranno il ritorno in casa.