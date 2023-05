Europa League: notizie e probabili formazioni di Siviglia-Juve e Leverkusen-Roma

europa league

I bianconeri ripartono dall'1-1 dell'andata, un gol di vantaggio per i giallorossi. Gioca anche la Fiorentina, serve una rimonta sul campo del Basilea per la finale di Conference League

Una finale tutta italiana è il regalo che può arrivare dalla serata di Europa League, con il ritorno delle semifinali che vedono impegnata la Juventus sul campo del Siviglia e la Roma a casa del Bayer Leverkusen. Missione un po' più difficile per i bianconeri, che ripartono dall'1-1 di Torino e affrontano una squadra da sempre a suo agio in questa competizione, mentre i giallorossi devono difendere - e magari incrementare per evitare guai nel corso del match - l'1-0 dell'andata. Tutto questo senza scordare la Fiorentina che sul campo del Basilea proverà la rimonta per agguantare la finale di Conference League.

LE ULTIME NOTIZIE VERSO SIVIGLIA-JUVENTUS La Juve, a sentire le parole di Massimiliano Allegri, non partirà a spron battuto per indirizzare subito la qualificazione: calma e personalità le parole chiave del tecnico bianconero che evidentemente non vuole scoprirsi subito per evitare di rendere quasi impossibile una vittoria sul campo di un Siviglia che ha vissuto una brutta annata in Liga - attualmente è decimo - ma è detentore di sei Coppa Uefa/Europa League (record) e quindi sa come si fa. La Juve dovrebbe partire col 3-5-1-1 schierato anche all'andata quando nel primo tempo, soprattutto da metà frazione di gioco, gli spagnoli sembravano aver preso il sopravvento trovando più difficoltà col 4-3-3 bianconero della ripresa: la grande speranza si chiama Angel Di Maria che è il giocatore juventino con più gol (4), assist (3), partecipazioni attive (7), occasioni create (21) e dribbling completati (23) in questa Europa League. Il gol di Gatti al 97' dell'andata tiene quindi vivissima la possibilità per la Juve di ritornare in una finale europea a 6 anni di distanza, dall'1-4 contro il Real Madrid in Champions League.

LE ULTIME NOTIZIE VERSO BAYER LEVERKUSEN-ROMA La rete di Bove all'0limpico mette invece la Roma in una condizione quasi ideale, vista la concezione di gioco di José Mourinho, uno specialista in queste situazioni e che potrebbe regalare ai giallorossi la seconda finale europea in due anni. L'altra buona notizia arriva dall'infermeria ed è molteplice, visti i recuperi di Smalling, Dybala ed El Shaarawy tre che forse non avranno i 90 minuti nelle gambe come ammesso dal tecnico portoghese ma che regalano esperienza e qualità, sia dall'inizio che a gara in corso. I tedeschi sono comunque avversario da non sottovalutare, a partire da quel Xabi Alonso in panchina che Mou conosce bene per averlo avuto come giocatore ai tempi del Real Madrid: non sono nel loro momento migliore (2 punti nelle ultime 3 partite in Bundesliga, oltre al ko subito all'Olimpico) ma che all'andata avevano messo in difficoltà più volte la retroguardia giallorossa.

CONFERENCE LEAGUE, SPERANZA FIORENTINA L'Italia questa sera schiera una terza squadra, la Fiorentina, che delle tre è quella che ha il compito più complicato considerando l'1-2 di Firenze. Vincenzo Italiano ha ammesso che i suoi dovranno cercare di scardinare la difesa del Basilea in fretta, per non portare la partita sui binari preferiti dagli svizzeri. La speranza c'è, visto che per 70 minuti i viola avevano dimostrato di poter guadagnarsi la finale, salvo peccare di ingenuità ed esperienza nel finale. La vittoria in campionato contro l'Udinese dimostra che la squadra è ancora viva, la Fiorentina si aggrappa ancora una volta a Cabral, grande ex della sfida e capocannoniere della Conference League con 7 reti.

