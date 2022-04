Europa League, festa tedesca: vincono Eintracht e Lipsia

EUROPA LEAGUE

Il Francoforte si impone 2-1 sul campo del West Ham grazie a Knauff e Kamada, gli uomini di Tedesco battono i Rangers 1-0 con Angeliño

L’Europa League parla tedesco. Nell’andata delle semifinali, sono le due squadre di Bundesliga a festeggiare e a compiere il primo passo verso la finalissima. L’Eintracht Francoforte ottiene un importante successo esterno sul campo del West Ham, imponendosi 2-1 grazie alle reti di Knauff (1’) e Kamada (54’), intervallati da Antonio (21’). Al Lipsia invece basta lo splendido mancino di Angeliño all’85’ per sconfiggere i Glasgow Rangers 1-0. Getty Images

WEST HAM – EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Pali, gol e tante emozioni nella vittoria dell’Eintracht Francoforte sul campo del West Ham. I tedeschi espugnano il London Stadium 2-1 e fanno un altro passo importante verso la finale di Europa League, dopo aver eliminato il Barcellona. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio con il colpo di testa di Knauff, dopo neanche un minuto, sul cross dalla sinistra di Borre. Colpiti a freddo, gli inglesi reagiscono subito con il palo di Bowen e trovano il pareggio già al 21’, quando sulla punizione di Lanzini Zouma fa sponda di testa per Antonio, la cui incornata supera la linea nonostante il tentativo di parata di Trapp. La partita rimane vivissima e ricca di emozioni anche nella ripresa. Bastano 9’ all’Eintracht per tornare in vantaggio: Kostic scambia con Sow, il tiro dello svizzero viene deviato da Areola ma sulla ribattuta Kamada indisturbato appoggia in rete. Il West Ham spinge per il pari ma non va oltre il suo secondo palo della serata, con il micidiale tiro da fuori di Benrama che scheggia il montante esterno. Al 79’ il Francoforte sfiora il tris con l’interno destro di Kamada, sporcato da Dawson, che sbatte sul palo. Gli Hammers si riversano in attacco e vanno a pochi centimetri dal pareggio con la meravigliosa rovesciata di Bowen in pieno recupero; il pallone colpisce la traversa interna e torna in campo. L’Eintracht trema ma porta a casa un successo pesantissimo: in Germania basterà un pareggio in casa per accedere alla finalissima.

LIPSIA – GLASGOW RANGERS 1-0

Meno entusiasmante ma altrettanto importante la vittoria del Lipsia contro i Glasgow Rangers, un 1-0 maturato soltanto nel finale per presentarsi in Scozia con un leggero vantaggio. Per almeno un’ora, i tedeschi faticano a eludere il controllo difensivo degli ospiti e propongono pochi spunti. Le fiammate migliori arrivano sulle iniziative di Nkunku nella ripresa. Il francese prima scalda i guantoni di McGregor con un tiro dal limite, poi al 70’ si divora una grande occasione calciando alto dopo aver messo a sedere il portiere avversario, con la porta quasi sguarnita davanti a sé. Quando lo 0-0 sembra inevitabile, all’85’ Angeliño trova il capolavoro della vittoria, indovinando un meraviglioso mancino al volo su un pallone allontanato di testa dalla difesa avversaria sugli sviluppi di un corner. La magia dello spagnolo vale l’1-0 finale per il Lipsia e costringerà i Glasgow Rangers ad attaccare nel ritorno in Scozia.