Europa League, Juve-Friburgo e Roma-Real Sociedad negli ottavi

europa league

Bianconeri e giallorossi giocheranno la prima in casa. L'Arsenal con lo Sporting Lisbona

© Getty Images Urna benevola per la Juventus, che negli ottavi di finale di Europa League affronterà i tedeschi del Friburgo. Avversario più ostico per la Roma di José Mourinho che dovrà vedersela con gli spagnoli della Real Sociedad, terzi in classifica nella Liga. La gara di andata è in programma il 9 marzo, il ritorno il 16 marzo. Juve e Roma giocheranno la prima partita in casa. Lo spettro Arsenal, primo in Premier League, giocherà contro lo Sporting Lisbona.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Union Berlino (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL)

Siviglia (SPA) - Fenerbahce (TUR)

JUVENTUS - Friburgo (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (UNG)

Sporting Lisbona (POR) - Arsenal (ING)

Manchester United (ING) - Betis Siviglia (SPA)

ROMA - Real Sociedad (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Feyenoord (OLA)



CALENDARIO

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023 Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023 Semifinali: 11 e 18 maggio 2023 Finale: 31 maggio 2023

LE STATISTICHE

Juventus-Friburgo - Prima sfida tra Juventus e Friburgo in competizioni UEFA e tra il Friburgo e una squadra italiana a livello europeo.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA (4V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016 (2-4 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League).

Equilibrio nelle ultime 13 sfide tra Juventus e squadre tedesche nella fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA (5V, 3N, 5P).

La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA e Europa League in nove doppi confronti, l’ultimo risale alla semifinale di Coppa UEFA v Borussia Dortmund del 1994/95.

Roma-Real Sociedad - Non ci sono precedenti tra Roma e Real Sociedad nelle competizioni europee. La squadra giallorossa ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro squadre spagnole in competizioni europee (2N, 7P): 3-0 contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2017/18.

L’ultima volta che la Roma ha incrociato una squadra spagnola agli ottavi di finale di Europa League è stato contro il Siviglia nell’edizione 2019/20, in quel caso i giallorossi furono eliminati dagli spagnoli perdendo 2-0 in gara secca.

Prima della sconfitta agli ottavi di finale contro il Siviglia negli ottavi di finale dell’Europa League 2019/20, la Roma aveva passato il turno nelle due precedenti occasioni in cui ha incontrato una squadra spagnola nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea: ai quarti di finale contro il Barcellona nella Champions League 2017/18 e nei sedicesimi di finale di Europa League 2016/17.

La Real Sociedad ha passato il turno in entrambe le ultime due occasioni in cui ha preso parte agli ottavi di finale di una competizione europea: contro l’Atletico Madrid nella Coppa UEFA 1998/99 e contro il Lione nella Champions League 2003/04.