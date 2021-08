Gironi Europa League: Napoli e Lazio sfortunate contro Leicester e Marsiglia

IL SORTEGGIO

Gruppo facile per la Roma in Conference League

Sorteggio sfortunato da testa di serie per Napoli e Lazio che nei gironi dell'Europa League 2021/22 hanno pescato rispettivamente Leicester e Marsiglia. Gli azzurri di Spalletti, inseriti nel gruppo C, oltre che con gli inglesi dovranno vedersela con Spartak Mosca del tecnico italiano Domenico Tedesco e Legia Varsavia. Nel gruppo E con la Lazio di Sarri sono state sorteggiate anche Lokomotiv Mosca e Galatasaray oltre all'OM. Ovviamente molto alla mano il gruppo della Roma in Conference League: Zorya (Ukr), Cska Sofia (Bul) e il Bodo/Glimt (Nor), già avversario del Milan nella scorsa Europa League. Getty Images

EUROPA LEAGUE: IL SORTEGGIO



GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D Lione Monaco NAPOLI Olympiacos Rangers PSV Leicester Eintracht Francoforte Sparta Praga Real Sociedad Spartak Mosca Fenerbahce Brondby Sturm Graz Legia Varsavia Anversa

GRUPPO E GRUPPO F GRUPPO G GRUPPO H LAZIO Braga Leverkusen Dinamo Zagabria Lokomotiv Mosca Stella Rossa Celtic Genk Marsiglia Ludogorets Betis West Ham Galatasaray Midtjylland Ferencvaros Rapid Vienna

Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le seconde passeranno alla fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate della Champions League per un posto agli ottavi. Le squadre terze classificate retrocederanno alla fase a eliminazione diretta della Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della nuova competizione europea per un posto agli ottavi.

EUROPA LEAGUE, LE STATISTICHE

NAPOLI

-Il Napoli disputerà la fase a gironi nelle competizioni UEFA per la 12ª stagione di fila, striscia iniziata nel 2010/11

-Prima sfida in una competizione UEFA tra Napoli e Leicester. Più in generale il Leicester non ha mai sin qui affrontato una squadra italiana in competizioni europee.

-Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 13 sfide contro squadre inglesi in competizioni europee (5V, 7P), proprio quella più recente: v Liverpool (1-1) nella fase a gironi della Champions League 2019/20.

-L'unico precedente del Napoli contro lo Spartak Mosca in competizioni UEFA risale alla Coppa dei Campioni 1990/91, 0-0 sia all'andata che al ritorno degli ottavi di finale, con gli Azzurri che furono eliminati alla lotteria dei rigori - quella del 7/11/1990 fu l'ultima gare europea di Maradona con il Napoli

-Nelle due sfide complessive contro il Legia Varsavia nel girone della Europa League 2015/16 il Napoli ha vinto le due gare con un punteggio complessivo di 7

LAZIO

-Sono due i precedenti per la Lazio contro il Lokomotiv Mosca nelle competizione europee – in semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione 1998/99 – con i capitolini che guadagnarono l’accesso alla finale dopo un 1-1 all'andata e uno 0-0 al ritorno

-La Lazio ha vinto quattro dei sei precedenti contro il Marsiglia nelle competizioni europee (1N, 1P). L’ultima occasione in cui i biancocelesti hanno affrontato i francesi risale al 2018/19 nel Girone di Europa League (due successi)

-La Lazio conta 22 precedenti contro squadre francesi nelle competizioni UEFA (11V, 4N, 7P), più che contro qualsiasi altra nazione

-La Lazio ha sfidato il Galatasaray in quattro confronti considerando tutte le competizioni europee, rimanendo imbattuta nei tre più recenti (2V, 1N).

CONFERENCE LEAGUE, LE FASCE

Il sorteggio della Conference League 2021-2022 si terrà alle ore 13.30. Così come Champions ed Europa League, anche la neonata competizione europea avrà 8 gironi composti da 4 squadre. Quindi, una pallina estratta da ogni fascia. Saranno evitati accoppiamenti tra squadre della stessa nazione e di Paesi con relazioni diplomatiche complicate (Armenia e Azerbaigian, Russia e Ucraina). Queste le fasce, con la Roma che sarà testa di serie.



IL GIRONE DELLA ROMA

Gruppo C: ROMA, Zorya (Ukr), Cska Sofia (Bul), Bodø/Glimt (Nor)

Fascia 1: Roma (ITA), Copenaghen (DEN), Slavia Praga (CZE), Tottenham (ENG), Gent (BEL), Basilea (SUI), AZ Alkmaar (NED), LASK (AUT)

Fascia 2: Feyenoord (NED), Rennes (FRA), Qarabag (AZR), Cluj (ROM), Partizan (SRB), Maccabi Tel Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UKR), PAOK (GRE)

Fascia 3: Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Jablonec (CZE), Vitesse (NED), Alashkert (ARM), Slovan Bratislava (SVK), Flora Tallin (EST), Kairat (KAZ)

Fascia 4: Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Randers (DEN), Maccabi Haifa (ISR), Lincoln R.I. (GIB), Bodø/Glimt (NOR), Omonia (CYP), Mura (SLO)