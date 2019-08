Europa League, Craiova-Honved: follia sugli spalti, un petardo stordisce l'arbitro

Sfida ad altissima tensione quella tra Craiova e Honved Budapest (allenata dall'italiano Giuseppe Sannino), match di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League terminato ai calci di rigore. A un minuto dal 120', l'arbitro nordirlandese Arnold Hunter finisce a terra dopo l'esplosione di un petardo proveniente dagli spalti in seguito a un accenno di rissa tra i calciatori in campo. La gara è stata sospesa per una ventina di minuti.