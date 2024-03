Europa League, Brighton-Roma 1-0: Welbeck non basta a De Zerbi per l'impresa, ai quarti ci va De Rossi

BRIGHTON-ROMA 1-0

L'eurogol dell'attaccante non basta ai Seagulls per firmare l'impresa dopo lo 0-4 dell'andata. Festeggia De Rossi

Brighton-Roma: le foto della sfida









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma si è qualificata ai quarti di Europa League ed è la terza italiana nelle prime otto dopo aver eliminato il Brighton di De Zerbi. La sconfitta 0-1 in Inghilterra è stata indolore per i giallorossi di De Rossi che hanno difeso il 4-0 dell'andata senza troppi patemi. La rete di Welbeck - un destro all'incrocio dei pali - ha illuso i Seagulls che nell'assalto della ripresa si sono scontrati con le parate di Svilar, mentre la Roma - senza Lukaku (non convocato) e Dybala (in panchina) ha colpito un palo con Spinazzola.

LA PARTITA

Missione compiuta per la Roma, a conti fatti senza nemmeno troppi patemi. Troppo abbondante il piatto di gol messo impiattato all'andata per lasciarlo divorare ai Seagulls di Brighton che, nonostante la vittoria e qualche occasione nel finale della ripresa, si è accontentato dell'onore del cammino fatto e di una vittoria comunque di prestigio. L'1-0 dell'Amex Stadium in favore della squadra di De Zerbi non ha spostato di una virgola il fattore qualificazione con la Roma che, insieme a Milan e Atalanta, sarà protagonista tra le otto palline da estrarre al sorteggio dei quarti a Nyon.

La qualificazione ottenuta non è l'unica buona notizia di serata per Daniele De Rossi. In terra d'Albione, infatti, il tecnico è riuscito a difendere il vantaggio con ordine applicando un turnover ragionato, intelligente e coraggioso, risparmiando minuti e fatica a pedine fondamentali in chiave campionato come Dybala, Paredes, El Shaarawy e Angelino oltre all'acciaccato Lukaku rimasto nella capitale. Con un 4-3-3 impostato in attesa delle trame di gioco del Brighton la Roma ha sofferto il giusto, concedendo qualche uno contro uno ad Adingra ed Enciso, ma di fatto cadendo solo per un eurogol all'incrocio dei pali di Welbeck da fuori area al 37'.

Per il resto il Brighton ha mantenuto il pallino del gioco scoprendo poche volte il proprio fianco alle ripartenze della Roma che con Azmoun nel primo tempo avrebbe anche trovato la rete poi annullata per presunto gioco pericoloso. Nella ripresa ci hanno pensato Baldanzi e Spinazzola a fare il lavoro per far tirare il fiato ai compagni e nell'ultimo quarto di gara è stato Svilar con interventi puntuali più che appariscenti a respingere al mittente ogni bozza di tentata impresa.

LE PAGELLE

Enciso 6,5 - Per tutto il primo tempo buona parte delle azioni offensive del Brighton passano dalle sue parti. Nell'uno contro uno mette in difficoltà Celik e crea diverse occasioni per i compagni.

Welbeck 6,5 - Il gol è una perla, destro all'incrocio che anima lo stadio di casa dando un po' di speranza ai Seagulls. Lampo a parte, fatica a trovare spazio tra Ndicka e Mancini.

Azmoun 6 - La rete l'avrebbe trovata, ma la squadra arbitrale gliel'ha cancellato. Ottimo lavoro nel primo tempo per far salire la squadra e talvolta dare profondità. Nella ripresa resta più estraneo al gioco.

Spinazzola 6,5 - Incredibile l'azione coast-to-coast con cui ha colpito un palo nella ripresa. Dalle sue parte Lamptey e Adingra provano a sfondare più di una volta, senza mai riuscirci pienamente.

Baldanzi 6,5 - Dopo un primo tempo nascosto tra le maglie biancoblù, nella ripresa prende per mano la Roma con svariate sgroppate palla al piede che spaccano in due gli avversari e danno fiducia ai compagni. Un appunto: non prova mai la soluzione personale.

Svilar 7 - Continua l'ottimo momento di forma rispondendo presente quando chiamato in causa. Incolpevole sul gol, oggettivamente imprendibile, a inizio ripresa si oppone a due occasioni per gli inglesi che avrebbero riaperto i conti.

IL TABELLINO

BRIGHTON-ROMA 1-0 (and. 0-4)

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen 6; Lamptey 6 (16' st Igor Julio 6), Van Hecke 6,5, Dunk 6, Estupinan 6 (16' st Ferguson 6); Gross 6, Gilmour 6,5 (40' st Baleba sv); Lallana 6 (8' st Buonanotte 5,5), Enciso 6,5 (8' st Ansu Fati 5,5), Adingra 6; Welbeck 6,5. A disp.: Steele, McGill, Webster, Moder, Veltman, Peupion, Baker-Boaitey. All.: De Zerbi 6.

Roma (4-3-3): Svilar 7; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6,5, Spinazzola 6,5; Bove 6, Cristante 6, Pellegrini 6; Baldanzi 6,5 (38' st Aouar sv), Azmoun 6 (46' st Joao Costa sv), Zalewski 5,5 (28' st Llorente 6). A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Paredes, Dybala, Pagano, Pisilli, Angelino, El Shaarawy. All.: De Rossi 6.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 37' Welbeck

Ammoniti: Lamptey, Estupinan, all. De Zerbi (B); Mancini, Ndicka, Azmoun, Svilar, all. De Rossi (R)

Espulsi: nessuno

