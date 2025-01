Europa League, Braga-Lazio 1-0: Baroni agli ottavi da primo, rischio derby

Anche nella ripresa la Lazio non sembra mai riuscire ad accelerare in maniera pericolosa, si costruisce una buona chance sull'asse Noslin-Pedro, ma l'ex Barça è murato prima ancora di poter calciare verso la porta di Hornicek, che continua a rimanere spettatore del match. Il portiere ceco viene impegnato per la prima volta al 67', quando Isaksen, entrato da pochi secondi, lo costringe a un grande intervento per deviare la palla sopra la traversa. All'82' è Noslin ad andare vicinissimo al pareggio, ma Hornicek si supera ancora con un grande riflesso sulla zuccata dell'olandese. Il terzo miracolo lo compie infine su un destro dalla distanza di Dele-Bashiru, conservando ancora il vantaggio dei suoi. Con la Lazio completamente riversata in avanti il Braga ha un'enorme occasione per chiuderla con Horta, ma Mandas è bravo a rimanere in piedi sul pallonetto del portoghese e negargli il 2-0. Il risultato poi non cambia più. Braga 25° ed eliminato per differenza reti.