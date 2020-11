Europa League: AZ Alkmaar-Real Sociedad finisce senza reti, poker del Tottenham di Mourinho

EUROPA LEAGUE

Il Napoli conquista il primo posto nel gruppo F di Europa League anche grazie allo 0-0 tra AZ Alkmaar e Real Sociedad. In Olanda, gli spagnoli vanno vicini al gol con Januzaj e Lopez, mentre i padroni di casa colpiscono una traversa con Koopmeiners. Vince il Tottenham di Josè Mourinho, che travolge 4-0 il Ludogorets con Vinicius (doppietta), Winks e Lucas Moura. I Rangers di Gerrard, avanti 2-0, si fanno rimontare sul 2-2 dal Benfica,

GRUPPO F

Il Napoli vola al primo posto anche grazie allo 0-0 tra AZ Alkmaar e Real Sociedad. In Olanda va in scena un match ricco di occasioni da gol: gli spagnoli sono i primi a rendersi pericolosi con Januzaj, che conclude di poco alto sopra la traversa. I padroni di casa sfiorano invece il gol con Koopmeiners, che impegna severamente Remiro. Nella ripresa, è l'AZ ad andare vicino al gol con de Wit prima, che costringe nuovamente il portiere della Real Sociedad alla parata, poi ancora con Koopmeiners, che dalla distanza trova la traversa. Gli spagnoli non stanno a guardare e vanno vicini all'1-0 con la punizione di Lopez disinnescata da Bizot. L'ultima occasione è per i padroni di casa, ma Aboukhlal, di testa, spedisce di poco alto sopra la traversa. Finisce in parità, con Alkmaar e Real Sociedad a quota 7 alle spalle del Napoli. Gli spagnoli, però, hanno il vantaggio dei confronti diretti.

GRUPPO B

Il Rapid Vienna approfitta del ko del Molde con l'Arsenal e, grazie al 3-1 sul campo del Dundalk, vola a quota 6 insieme ai norvegesi. Gli austriaci vincono grazie al poderoso destro dalla distanza di Knasmuller, che all'11' fa 1-0. Il raddoppio arriva invece al 37': cross dalla destra di Schick e colpo di testa di Kara, che tutto solo insacca. Nella ripresa, il Dundalk sbaglia un rigore con Oduwa e il Rapid ne approfitta per trovare il tris con la doppietta di Kara, che con un destro a giro firma il 3-0 al 58', chiudendo i giochi. Inutile, per gli irlandesi, il rigore di Shields al 63'.

GRUPPO C

Slavia Praga e Bayer Leverkusen vanno in fuga grazie ai successi su Nizza e Hapoel Beer Sheva, ferme a quota 3. In Francia, Lingr apre le marcature al 15' con un favoloso destro dalla distanza che sorprende Benitez e finisce all'incrocio dei pali. Nella ripresa, i transalpini pareggiano con Gouiri, ma i cechi vincono grazie ai gol di Olayinka al 64' e Sima al 75'. In Germania, invece, le aspirine vincono 4-1: apre Schick con una deviazione sugli sviluppi di calcio d'angolo al 29', mentre il raddoppio arriva ad inizio ripresa con Bailey, che riceve in area da Wendell e batte Levita con il mancino. Shviro sembra riaprirla al 58', ma Demirbay e Alario, al 76' e all'80', chiudono i giochi: a Slavia e Bayer ora basta un pareggio per volare ai sedicesimi.

GRUPPO D

Come in Portogallo, i Rangers, avanti di due reti, si fanno rimontare nel finale dal Benfica. In Scozia, stavolta, finisce 2-2: la formazione di Steven Gerrard passa in vantaggio grazie al gol al 7' di Arfield, che deposita in rete dopo la traversa colpita di testa da Tavernier, per poi raddoppiare con il destro all'incrocio dei pali di Roofe al 69'. Sembra finita, ma il Benfica trova il 2-2 in tre minuti grazie all'autorete di Tavernier (78') e al gol di Pizzi (81'). Nell'altro match del raggruppamento, lo Standard Liegi vince nel finale e in rimonta sul Lech Poznan: apre le marcature Ishaj al 61', ma Tapsoba firma l'1-1 per i belgi, che passano nel finale grazie al gol di Laifis al 93'.

GRUPPO E

Il Granada consolida il primo posto in classifica grazie al 2-1 sull'Omonia, ormai ad un passo dall'eliminazione. Gli spagnoli passano grazie al destro sul primo palo di Suarez Charris all'8', ma al 60' Asante trova il pari. Il gol decisivo arriva al 73' con il colpo di testa di Soro. Match spettacolare, invece, ad Eindhoven: il Psv, sotto 2-0 in casa col PAOK, che va in gol con Varela al 4' e Tzolis al 13', accorcia le distanze con Gakpo (20'), poi rimonta nel giro di tre minuti con Madueke (51') e Malen (53'). Gli olandesi volano al secondo posto a quota 6, a +1 proprio sui greci.

GRUPPO J

Il Tottenham di Josè Mourinho risponde all'Antwerp e travolge 4-0 il Ludogorets, ormai eliminato. Gli Spurs archiviano la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Carlos Vinicius, in rete con due tap-in al 16' e al 34', per poi dilagare nella ripresa con l'eurogol di Winks, che segna da centrocampo sorprendendo Ivanov anche grazie all'aiuto della traversa, e al destro in area di Lucas Moura al 73'. Con questo successo, i londinesi salgono a quota 9 insieme all'Antwerp.

