Europa League, avanzano Lipsia e Siviglia

EUROPA LEAGUE

I tedeschi vincono 3-1 con la Real Sociedad: André Silva prima sbaglia un rigore, poi segna. Alla Dinamo Zagabria non basta l’1-0 per rimontare gli uomini di Lopetegui

Una spagnola avanza, l’altra saluta. Nei sedicesimi di Europa League, il Siviglia perde 1-0 sul campo della Dinamo Zagabria ma passa il turno, forte del 3-1 dell’andata. Ai croati non basta il rigore realizzato da Orsic al 65’ per ribaltare il ko. Esce invece la Real Sociedad, sconfitta 3-1 in casa dal Lipsia dopo il 2-2 dell’andata. L’ex Milan André Silva protagonista con un rigore sbagliato (e ribadito in rete da Orban) e un gol segnato. Getty Images

DINAMO ZAGABRIA – SIVIGLIA 1-0 (2-3 tot.)

Alla Dinamo Zagabria non riesce la rimonta qualificazione e il Siviglia passa agli ottavi. I croati vincono 1-0, insufficiente per ribaltare il 3-1 conquistato dagli spagnoli all’andata, e vengono eliminati. Nel primo tempo gli ospiti si rendono pericolosi soprattutto con le iniziative del Papu Gomez e qualche tentativo di Rafa Mir, a cui manca la precisione giusta. L’incontro cambia poco dopo l’ora di gioco, quando Acuña tocca con il braccio nella sua area e regala di fatto un rigore ai croati: dal dischetto Orsic manda all’angolino con precisione e porta in vantaggio i padroni di casa. L’assalto finale della Dinamo Zagabria, in superiorità numerica dopo il rosso a Delaney al 91’, non cambia il punteggio e il Siviglia, pur con qualche sofferenza di troppo, approda agli ottavi, mostrando una volta di più il suo gran feeling con l’Europa League.



REAL SOCIEDAD – LIPSIA 1-3 (3-5 tot.)

Il Lipsia trova il successo esterno contro la Real Sociedad e supera l’ostacolo dei sedicesimi. I tedeschi volano 3-1 e, dopo il pareggio 2-2 in Germania, eliminano una delle possibili pretendenti al torneo. Alla Reale Arena di San Sebastian, gli ospiti sbloccano il punteggio al 39’, quando Orban ribadisce in rete il rigore respinto da Ryan ad André Silva. L’ex Milan si fa perdonare al quarto d’ora della ripresa: partito in velocità, riceve poco fuori dal limite dell’area di rigore e con il destro spedisce nel sette il 2-0. La Real Sociedad non si arrende e riapre il discorso qualificazione al 67’ con Zubimendi, che controlla un colpo di testa di Januzaj sugli sviluppi di un calcio piazzato e spedisce all’angolino l’1-2. All’89’ però Forsberg realizza il secondo rigore della serata e firma il 3-1 finale, che vale il passaggio del turno per il Lipsia.



CONFERENCE LEAGUE

In Conference League, il Bodo Glimt passa il turno battendo 2-0 il Celtic dopo il 3-1 ottenuto all’andata. Il PSV Eindhoven elimina il Maccabi Tel-Aviv pareggiando 1-1 in Israele e sfruttando l’1-0 in Olanda, il Partizan fa fuori lo Sparta Praga 2-1 e va agli ottavi. Avanti anche il Marsiglia, 3-0 sul campo del Qarabaq, e il Leicester, 3-1 contro il Randers.



Bodo Glimt – Celtic 2-0 (tot. 5-1)

Maccabi Tel-Aviv – PSV Eindhoven 1-1 (tot. 1-2)

Partizan Belgrado – Sparta Praga 2-1 (tot. 3-1)

Qarabaq – Marsiglia 0-3 (tot. 1-6)

Randers – Leicester 1-3 (tot. 2-7