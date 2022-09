Europa League: Arsenal buona la prima contro lo Zurigo, Fenerbahçe vittoria all’ultimo respiro con la Dynamo Kiev

© Getty Images

L’Arsenal supera 2-1 lo Zurigo, nel gruppo A il PSV Eindhoven viene bloccato sull’1-1 dal Bodø/Glimt. Il Fenerbahçe vince 2-1 con la Dynamo Kiev, vittoria all’ultimo anche nell’altra gara del B per il Rennes (2-1 AEK Larnaca). Finisce 2-0 per il Betis Siviglia la sfida con l’Helsinki. Allo Sporting Braga bastano le reti di Rodrigues e Horta per sconfiggere il Malmö 2-0. Nell’altra partita del D cade l’Union Berlino contro il Royale Union SG (0-1).