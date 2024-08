Europa League 2024/25: sorteggio, regolamento e calendario

la guida

Venerdì 30 agosto il sorteggio della fase finale: per la prima volta girone unico con 36 squadre. Per l'Italia ci sono Roma e Lazio

Giovedì parte la caccia alla Europa League 2024/25: sulla falsariga della rivoluzione Champions, anche nella seconda coppa europea ci sarà un girone unico da 36 squadre. Le fasce - stabilite dal ranking Uefa - serviranno relativamente visto che, dovendo ogni squadra affrontare due squadre di ogni fascia, ci saranno supersfide sin dalla fase iniziale: Roma e Lazio, entrambe le italiane sono in fascia 1, incontreranno due tra Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Francoforte e Tottenham (mancano due squadre che arriveranno dai playoff). I punti fatti comporranno la classifica finale e di lì le qualificate agli ottavi: le prime otto più altre otto che arriveranno dagli spareggi tra la nona e la ventiquattresima. Da lì in poi parte la fase finale classica fino alla finalissima del 21 maggio.

IL REGOLAMENTO

Non più otto gironi da quattro squadre ma un girone unico per le 36 squadre qualificate, tra cui Roma e Lazio. All'interno di questo girone, ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), due per ogni fascia (quindi chi è in prima fascia giocherà comunque contro due squadre di prima fascia, chi è in seconda fascia giocherà comunque contro due squadre di seconda fascia e così via). Saranno possibili derby solo per le nazioni che hanno almeno 4 squadre classificate, l'Italia dunque non rientra nel discorso.

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere "ripescate" in Conference League.

Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.

IL SORTEGGIO

Non ci sarà più il sorteggio integrale "manuale" con le palline ma, similmente a come avviene da un po' di anni a questa parte anche in Serie A, sarà fatto soprattutto in modo automatico da un computer, che si occuperà anche di stabilire il calendario della fase a girone unico. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche poi per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio avverrà venerdì 30 agosto alle ore 18 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo.

FASCE E QUALIFICATE (le rimanenti arriveranno dai preliminari)

Prima fascia: Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Francoforte, Lazio, Tottenham

Prima o seconda fascia: Real Sociedad, AZ Alkmaar

Seconda fascia: Olympiacos, Lioen

Terza o quarta fascia: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nizza, Twente, Ludogorets o Petrocub, Dinamo Minsk o Anderlecht, Lugano o Besiktas, RFS o APOEL

Fascia da assegnare: Fenerbahce, Union Saint-Gilloise, 8 vincenti dei play-off di Europa League, 7 perdenti dei play-off di Champions League

IL CALENDARIO (date e partite esatte verranno annunciate il 31 agosto)

Girone unico: prima giornata 25-26 settembre 2024; seconda giornata 3 ottobre 2024; terza giornata 24 ottobre 2024; quarta giornata 7 novembre 2024; quinta giornata 28 novembre 2024; sesta giornata 12 dicembre 2024; settima giornata 23 gennaio 2025; ottava giornata 30 gennaio 2025

Play-off del turno a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 21 maggio 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao (Spagna)