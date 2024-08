Europa League 2024/25, il sorteggio: Roma con Tottenham e Bilbao, la Lazio pesca Porto e Ajax

IL SORTEGGIO

Giallorossi anche con Braga e Az Alkmaar ed evitano l'ex Mourinho, i biancocelesti evitano Immobile ma pescano Real Sociedad e Nizza

© Getty Images L'Europa League prende forma e Roma e Lazio scoprono le proprie avversarie. Nel nuovo format a girone unico, con 36 squadre impegnate in otto sfide differenti (quattro in casa e altrettante in trasferta), giallorossi e biancocelesti avranno un cammino con tanti sali e scendi in Europa. Gli uomini di De Rossi pescano i tedeschi dell'Eintracht e il Tottenham, ma anche Braga, Az Alkmaar, Dynamo Kiev, Union SG e Bilbao. Baroni e i suoi evitano l'ex Immobile, ma si troveranno ad affrontare Porto, Ajax, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dynamo Kiev, Nizza e Twente.

IL SORTEGGIO

Rangers, affronterà: Tottenham (C), Manchester United (T), Lione (C), Olympiakos (T), Union Saint-Gilloise (T), Malmo (C), FCSB (T), Nizza (T)

ROMA, affronterà: Eintracht Francoforte (C), Tottenham (T), Braga (C), AZ Alkmaar (T), Dynamo Kiev (C), Union Saint-Gilloise (T), Athletic Club (C), Elfsborg (T)

Eintracht Francoforte, affronterà: Slavia Praga (C), Roma (T), Ferencvaros (C), Lione (T), Viktoria Plzen (C), Midjtylland (T), RFS (C), Besiktas (T)

Porto, affronterà: Manchester United (C), Lazio (T), Olympiakos (C), Maccabi Tel Aviv (T), Midjtylland (C), Bodø/Glimt (T), Hoffenheim (T), Anderlecht (T)

Slavia Praga, affronterà: Ajax (C), Eintracht Francoforte (T), Fenerbahce (C), Paok (T), Malmo (C), Ludogorets (T), Anderlecht (C), Athletic Club (T)

Manchester United, affronterà: Rangers (C), Porto (T), Paok (C), Fenerbahce (T), Bodø/Glimt (C), Viktoria Plzen (T), Twente (C), FCSB (T)

Tottenham, affronterà: Roma (C), Rangers (T), AZ Alkmaar (C), Ferencvaros (T), Qarabag (C), Galatasaray (T), Elfsborg (C), Hoffenheim (T)

LAZIO, affronterà: Porto (C), Ajax (T), Real Sociedad (T), Braga (T), Ludogorets (C), Dynamo Kiev (T), Nizza (C), Twente (T)

Ajax, affronterà: Lazio (C), Slavia Praga (T), Maccabi Tel Aviv (C), Real Sociedad (T), Galatasaray (C), Qarabag (T), Besiktas (C), RFS (T)

Real Sociedad affronterà: Ajax (C), Lazio (T), Paok (C), Maccabi Tel Aviv (T), Dynamo Kiev (C), Viktoria Plzen (T), Anderlecht (C), Nizza (T)

Az Alkmaar, affronterà: Roma (C), Tottenham (T), Fenerbahce (C), Ferencvaros (T), Galatasaray (C), Ludogorets (T), Elfsborg (C), Athletic Club (T)

Braga, affronterà: Lazio (C), Roma (T), Maccabi Tel Aviv (C), Olympiakos (T), Bodø/Glimt (C), Union Saint-Gilloise (T), Hoffenheim (C), Elfsborg (T)

Olympiakos, affronterà: Rangers (C), Porto (T), Braga (C), Lione (T), Qarabag (C), Malmo (T), Twente (C), FCSB (T)

Lione, affronterà: Eintracht Francoforte (C), Rangers (T), Olympiakos (C), Fenerbahce (T), Ludogorets (C), Qarabag (T), Besiktas (C), Hoffenheim (T)

Paok, affronterà: Slavia Praga (C), Manchester United (T), Ferencvaros (C), Real Sociedad (T), Viktoria Plzen (C), Galtasaray (T), FCSB (C), RFS (T)

Fenerbahce, affronterà: Manchestr United (C), Slavia Praga (T), Lione (C), AZ Alkmaar (T), Union Sanit-Gilloise (C), Midjtylland (T), Athletic Club (C), Twente (T)

Maccabi Tel Aviv, affronterà: Porto (C), Ajax (T), Real Sociedad (C), Braga (T), Midjtylland (C), Bodø/Glimt (T), RFS (C), Besiktas (T)

Ferencvaros, affronterà: Tottenham (C), Eintracht Francoforte (T), AZ Alkmaar (C), Paok (T), Malmo (C), Dynamo Kiev (T), Nizza (C), Anderlecht (T)

Qarabag, affronterà: Ajax (C), Tottenham (T), Lione (C), Olympiakos (T), Malmo (C), Bodø/Glimt (T), FCSB (C), Elfsborg (T)

Galatasaray, affronterà: Tottenham (C), Ajax (T), Paok (C), AZ Alkmaar (T), Dynamo Kiev (C), Malmo (T), Elfsborg (C), RFS (T)

Viktoria Plzen, affronterà: Manchester United (C), Eintracht Francoforte (T), Real Sociedad (C), Paok (T), Ludogorets (C), Dynamo Kiev (T), Anderlecht (C), Athletic Club (T)

Bodø/Glimt, affronterà: Porto (C), Manchester United (T), Maccabi Tel Aviv (C), Braga (T), Qarabag (C), Union Saint-Gilloise (T), Besiktas (C), Nizza (T)

Union SG, affronterà: Roma (C), Rangers (T), Braga (C), Fenerbahce (T), Bodø/Glimt (C), Midjtylland (T), Nizza (C), Twente (T)

Dynamo Kiev, affronterà: Lazio (C), Roma (T), Ferencvaros (C), Real Sociedad (T), Viktoria Plzen (C), Galatasaray (T), RFS (C), Hoffenheim (T)

Ludogorets, affronterà: Slavia Praga (C), Lazio (T), AZ Alkmaar (C), Lione (T), Midjtylland (C) Viktoria Plzen (T), Athletic Club (C), Anderlecht (T)

Midtjylland, affronterà: Eintracht Francoforte (C), Porto (T), Fenerbahce (C), Maccabi Tel Aviv (T), Union Saint-Gilloise (C), Ludogorets (T), Hoffenheim (C), FCSB (T)

Malmo, affronterà: Rangers (C), Slavia Praga (T), Olympiakos (C), Ferencvaros (T), Galatasaray (C) Qarabag (T), Twente (C), Besiktas (T)

Athletic Club, affronterà: Slavia Praga (C), Roma (T), AZ Alkmaar (C), Fenerbahce (T), Viktoria Plzen (C), Ludogorets (T), Elfsborg (C), Besiktas (T)

Hoffenheim, affronterà: Tottenham (C), Porto (T), Lione (C), Braga (T), Dynamo Kiev (C), Midjtylland (T), FCSB (C), Anderlecht (T)

Nizza, affronterà: Rangers (C), Lazio (T), Real Sociedad (C), Ferencvaros (T), Bodø/Glimt (C), Union Saint-Gilloise (T), Twente (C), Elfsborg (T)

Anderlecht, affronterà: Porto (C), Slavia Praga (T), Ferencvaros (C), Real Sociedad (T), Ludogorets (C), Viktoria Plzen (T), Hoffenheim (C), RFS (T)

Twente, affronterà: Lazio (C), Manchester United (T), Fenerbahce (C), Olympiakos (T), Unions Saint-Gilloise (C), Malmo (T), Besiktas (C), Nizza (T)

Besiktas, affronterà: Eintracht Francoforte (C), Ajax (T), Maccabi Tel Aviv (C), Lione (T), Malmo (C), Bodø/Glimt (T), Athletic Club (C), Twente (T)

FCSB, affronterà: Manchester United (C), Rangers (T), Olympiakos (C), Paok (T), Midjtylland (C), Qarabag (T), RFS (C), Hoffenheim (T)

RFS, affronterà: Ajax (C), Eintracht Francoforte (T), Paok (C), Maccabi Tel Aviv, (T) Galatasaray (C), Dynamo Kiev (T), Anderlecht (C), FCSB (T)

Elfsborg, affronterà: Roma (C), Tottenham (T), Braga (C), AZ Alkmaar (T), Qarabag (C), Galatasaray (T), Nizza (C), Athletic Club (T)

IL REGOLAMENTO

A differenza del passato nessuna squadra potrà retrocedere dalla Champions League all'Europa League, portando di fatto la seconda competizione europea per club a essere un campionato a parte. La novità dell'anno è l'addio agli otto gironi da otto squadre per accogliere un girone unico da 36 club. Questi, in base al sorteggio, affronteranno nel corso della stagione altre otto squadre (quattro gare in trasferta e quattro in casa), due per ogni fascia. Infatti, come visto già per la Champions, il criterio di sorteggio si baserà proprio sulle quattro fasce dalle quali verranno pescate le rispettive avversarie (due dalla fascia 1, due dalla fascia 2, due dalla fascia 3 e due dalla 4).

Al termine delle otto sfide, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie e non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere "ripescate" in Conference League, come succedeva invece in passato.

Non ci potranno essere derby fra squadre della stessa nazione e ogni squadra potrà affrontare al massimo due squadre dello stesso Paese. Per la successiva fase a eliminazione diretta ci sarà un tabellone tennistico, con un sorteggio parziale, simile a quello degli Slam di tennis. La prima e la seconda della classifica del girone unico, infatti, saranno dalla parte opposta del tabellone e potrebbero affrontarsi solo in finale, che si giocherà il 21 maggio 2025 al San Mamés di Bilbao, in Spagna.