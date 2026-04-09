EUROPA LEAGUE

Europa League: Porto e Nottingham 1-1, sorride il Friburgo

Portoghesi e inglesi pareggiano al Dragão, i tedeschi vincono 3-0 contro il Celta Vigo. In Conference, ok Rayo, Shakhtar e Mainz

09 Apr 2026 - 23:14
© Getty Images

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L'andata dei quarti di finale di Europa League sorride al Friburgo di Vincenzo Grifo, a segno con il primo gol (10') nel 3-0 dei tedeschi sul Celta Vigo completato da Beste (32') e Ginter (78'). Finisce 1-1, invece, tra Porto e Nottingham: dopo William Gomes (11') arriva l'autogol di Fernandes (13'). In Conference, vincono Rayo Vallecano, Mainz e Shakhtar, che superano rispettivamente Aek (3-0), Strasburgo (2-0) e AZ Alkmaar (3-0).

EUROPA LEAGUE
Il Friburgo di Vincenzo Grifo ipoteca l'accesso alle semifinali travolgendo 3-0 il Celta Vigo nell'andata dei quarti. Una partita già indirizzata dopo il primo terzo di gara: proprio l'italiano, al 10', porta in vantaggio i tedeschi, che al 32' raddoppiano grazie a Beste, che sfrutta l'assist di Matanovic. Gli ospiti provano a cambiare la partita con due cambi all'intervallo (dentro Lopez ed El Abdellaoui), ma è Ginter, con Beste stavolta nelle vesti di assistman, a trovare il 3-0 al 78'. Agli spagnoli servirà un'impresa nel ritorno del Balaidos. Tutto da decidere, invece, il doppio confronto tra Porto e Nottingham, visto che in terra lusitana finisce 1-1 e con il match che si decide, di fatto, nel giro di due minuti: all'11', infatti, Veiga serve William Gomes che porta in vantaggio i padroni di casa. Poi inizia la partita da dimenticare di Fernandes, che al 13' fa autogol e sei minuti dopo deve uscire per infortunio. Il risultato, nella ripresa, non cambia: la qualificazione si deciderà allora in Inghilterra.

CONFERENCE LEAGUE
Decisamente meno equilibrati i doppi confronti in Conference, e non solo Crystal Palace-Fiorentina: ipotecano le semifinali, infatti, pure Rayo Vallecano e Shakhtar. Gli spagnoli vincono 3-0 contro l'Aek grazie ai gol di Akhomach (2') e Lopez (nel recupero del primo tempo), chiudendo i conti col rigore di Palazon al 74'. Stesso risultato in favore dello Shakhtar, che dopo 71 minuti senza reti ne trova tre in 11' e travolge 3-0 l'AZ Alkmaar: sblocca Pedrinho, ma a indirizzare in modo netto la qualificazione è Alisson, autore di una doppietta tra l'81' e l'83'. Infine, il Mainz piega 2-0 lo Strasburgo: i tedeschi, tra l'11' e il 19', segnano con Sano e l'ex Bologna, Atalanta e Como Posch, trovando un netto vantaggio in vista del ritorno in Francia.

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