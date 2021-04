E. League, United-Roma 6-2: i Red Devils vedono la finale

UNITED-ROMA 6-2

A Old Trafford ai giallorossi non bastano le reti di Pellegrini e Dzeko. Doppiette di Cavani e Bruno Fernandes, poi a segno anche Pogba e Greenwood

Tonfo Roma a Old Trafford. Nel primo round della semifinale di Europa League la squadra di Fonseca perde 6-2 con lo United e vede allontanarsi la finale di Danzica. A Manchester Bruno Fernandes (9') apre le danze, poi i giallorossi ribaltano il risultato con Pellegrini (15') e Dzeko (34'). Reti che nella ripresa innescano la goleada dei Red Devils: doppietta di Cavani (48' e 64'), rigore di Bruno Fernandes (71') e gol di Pogba (75') e Greenwood (86'). United-Roma: le foto del match Getty Images

LE PAGELLE

Pellegrini 6,5: ordinato e preciso. Lavora bene tra le linee e quando serve si sacrifica anche in copertura. Freddo dal dischetto. Nella ripresa cala

Dzeko 6: nel primo tempo manovra spalle alla porta cercando di far salire la squadra e di dare un punto di riferimento per gli appoggi in verticale, nella ripresa sparisce insieme al resto della squadra. Firma la rete dell'1-2 con un pizzico di fortuna

Karsdorp 6,5: copre e spinge, appoggiando spesso la manovra con i tempi giusti. Dal suo destro arrivano tanti pericoli per lo United. Ma non basta

Diawara e Villar 5: in mediana scompaiono e la Roma va in affanno. Non fanno filtro e non impostano. E nella zona nevralgica del campo i Red Devils giganteggiano

Bruno Fernandes 8: danza tra le linee inventando calcio. Gioca bene nello stetto e illumina la manovra con precisione e idee chiare. Due gol e due assist in una serata magica

Cavani 7,5: si muove sul filo del fuorigioco con esperienza e astuzia. Come Bruno Fernandes due gol e due assist. Sempre pericoloso e pronto a colpire. La sua doppietta innesca la goleada dei Red Devils

Pogba 7: parte nei tre dietro a Cavani alternando giocate di alta scuola e fisicità. Il primo gol arriva da una sua invenzione, poi continua a macinare gioco e a tenere impegnata la retroguardia giallorossa. Firma la cinquina di testa. Unica pecca il rigore procurato



IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (38' st Matic); Rashford (31' st Greenwood), Bruno Fernandes (41' st Mata), Pogba; Cavani.

A disp.: Grant, Henderson, Bailly, Diallo, James, Alex Telles, B. Williams, Van de Beek, Tuanzebe. All.: Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez (28' Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5' Villar), Spinazzola (37' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Villar, Santon, Mayoral, Kumbulla, Carles Perez, Ciervo, Darboe. All.: Fonseca

Arbitro: Del Cerro

Marcatori: 9' Bruno Fernandes (M), 15' rig. Pellegrini (R), 33' Dzeko (R), 3' st Cavani (M), 19' st Cavani (M), 26' st rig. Fernandes (M), 30' st Pogba (M), 41' st Greenwood (M)

Ammoniti: Pogba (M); Villar, Smalling (R)

Espulsi: -