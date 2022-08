Date Europa League: la Roma apre in Bulgaria, Lazio con il Feyenoord

© Getty Images

La Uefa ha diramato il calendario di Europa e Conference League. Per la Roma il debutto sarà in Bulgaria contro il Ludogorets, mentre la Lazio ospiterà subito il Feyenoord. Giallorossi che ospiteranno poi l'Helsinki e sfideranno il Betis Siviglia nel giro di una settimana a inizio ottobre. Trasferta in Finlandia che non farà felice Mourinho il 27 ottobre, poi la chiusura all'Olimpico con i bulgari. Lazio che, invece, sfiderà il Midtjylland il 15 settembre prima della doppia sfida con lo Sturm Graz. Per quanto riguarda la Fiorentina, al debutto in Conference, giocherà subito contro il Riga, poi volerà a Istanbul e nella terza e quarta giornata sfiderà Heart of Midlothian. CALENDARIO EUROPA LEAGUE

Prima giornata

8 settembre: Ludogorets-Roma (18:45) e Lazio-Feyenoord (21). Seconda giornata

15 settembre: Midtjylland-Lazio (18:45) e Roma-Helsinki (21). Terza giornata

6 ottobre: Roma-Betis (18:45) e Sturm Graz-Lazio (21). Quarta giornata

13 ottobre: Betis-Roma (18:45) e Lazio-Sturm Graz (21). Quinta giornata

27 ottobre: Lazio-Midtjylland (18:45) e Helsinki-Roma (21). Sesta giornata

3 novembre: Feyenoord-Lazio (18:45) e Roma-Ludogorets (21). CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE

Prima giornata, 8 settembre: 18.45 Fiorentina-Riga.

Seconda giornata, 15 settembre: 21 Istanbul Başakşehir-Fiorentina.

Terza giornata, 6 ottobre: 21 Heart of Midlothian-Fiorentina.

Quarta giornata, 13 ottobre: 18.45 Fiorentina-Heart of Midlothian.

Quinta giornata, 27 ottobre: 18.45 Fiorentina-Istanbul Başakşehir.

Sesta giornata, 3 novembre: 16.30 Riga-Fiorentina.