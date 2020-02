Coronavirus: Ludogorets a Milano con epidemiologo e 150 mascherine 

EUROPA LEAGUE

C'è preoccupazione in casa Ludogorets per la trasferta a Milano per la sfida di Europa League contro l'Inter. La decisione di far disputare la gara a porte chiuse non basta per abbassare l'allerta coronavirus. Ecco perché, come riferisce il sito dir.bg, il club bulgaro ha adottato ulteriori misure di sicurezza: un epidemiologo dalla Bulgaria viaggerà insieme alla squadra che, al ritorno in patria, sarà sottoposta a test presso l'Accademia medica militare. Su richiesta del medico del club sono state acquistate 150 maschere di sicurezza per il soggiorno a Milano. Da ridurre poi al minimo i contatti con gli estranei in Italia.

Basterà questo per rendere più tranquilli i tifosi del Ludogorets preoccupati per la salute dei propri beniamini? Sui social e sul blog ungheresi si lamentano dei possibili rischi cui possono andare incontro i giocatori. "Questo significa che i calciatori del Ludogorets dovranno mettersi in quarantena per 14 giorni dopo il ritorno dall'Italia?", la domanda di qualche tifoso. "Non sarebbe stato meglio giocare la partita in campo neutro?". "Peccato per lo stadio vuoto - ha detto il capitano della squadra bulgara Svetoslav Dyakov sempre a dir.bg - Abbiamo aspettato queste partite contro grandi squadre".