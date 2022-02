Barça, Xavi: "Col Napoli gara da Champions, sfida complicata"

"Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l'anno prossimo. Lo faremo finendo nei primi quattro posti nella Liga o vincendo l'Europa League". E' chiaro Xavi alla vigilia dell'andata del big match del suo Barcellona contro il Napoli al Camp Nou. "E' esasperante non essere in Champions, ma l'Europa League è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions - ha aggiunto il tecnico blaugrana - . Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da Champions, perché anche il Napoli è di quel livello, non siamo stati fortunati".

Getty Images