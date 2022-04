Atalanta, Percassi e Pagliuca sotto la curva: l'entusiasmo dei tifosi 

ATALANTA

Giro d'onore al Gewiss Stadium del nuovo socio di maggioranza della Dea prima della sfida di Europa League contro il Lipsia

Stephen Pagliuca e il figlio Joseph sulle tribune del Gewiss Stadium di Bergamo per assistere alla sfida dell'Atalanta contro il Lipsia valida per i quarti di finale di ritorno dell'Europa League. Il finanziere americano, nuovo socio di maggioranza della Dea, prima della gara è stato accompagnato dal presidente Antonio Percassi in un giro d'onore ai bordi del campo per salutare i tifosi. Pagliuca indossava anche una sciarpa nerazzurra e il suo ingresso sul prato del Gewiss Stadium ha scatenato l'entusiasmo del pubblico orobico.

"Oggi Stephen Pagliuca è qui con noi insieme al figlio, il messaggio è chiaro: la sua famiglia e la famiglia Percassi vogliono un'Atalanta forte in campo e fuori, in linea con quella che è la tradizione del club in Italia, e se saremo bravi anche in Europa", ha detto il dg della Dea Umberto Marino prima della partita contro il Lipsia.

