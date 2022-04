Stephen Pagliuca allo scoperto: "Pronta un’offerta credibile per il Chelsea"

IL DOPO ABRAMOVICH

In caso di acquisto del club londinese, il magnate americano dovrebbe cedere o ridurre le sue quote nell'Atalanta

Dopo i rumors degli scorsi giorni, ora c'è l'ufficialità. Stephen Pagliuca, che rilevato poche settimane fa il 55% dell'Atalanta, ha svelato ufficialmente il suo interesse per l’acquisto del Chelsea, in vendita in seguito alle sanzioni imposte da parte del Governo inglese all’ex proprietario russo Roman Abramovich. La sua candidatura per il club londinese sarà presentata prima della scadenza di giovedì, sarà "sostanziale e credibile, ci aspettiamo soddisfi i requisiti e regolamenti della Premier League, del governo britannico e della UEFA, e ci impegniamo a onorare il nostro impegno per la credibilità e la buona tutela del Chelsea Football Club fin dal primo giorno". Nel caso l'operazione andasse in porto, Pagliuca sarebbe costretto a cedere o ridurre le sue quote nella Dea.

Le regole di integrità della UEFA stabiliscono che due o più club che partecipano a una competizione UEFA non possono essere controllati direttamente o indirettamente dalla stessa entità o gestiti dalla stessa persona. In questo caso il Chelsea è quasi certo di partecipare alla prossima Champions, mentre le speranze dei bergamaschi sono legate alla vittoria dell'Europa League.

"Nel corso della mia vita e della mia carriera, il mio credo è sempre stato quello di operare in silenzio, con integrità, e lasciare che le mie azioni e i miei risultati parlassero ad alta voce - si legge nel comunicato del co-proprietario dei Boston Celtics -. Tuttavia, è imperativo chiarire e rassicurare i tifosi sulla nostra offerta e sugli impegni, per sottolineare quanto seriamente prendiamo la nostra potenziale responsabilità nei confronti del Chelsea. Il nostro primo obiettivo è quello di fare investimenti strategici per continuare a competere per campionati e trofei. Supporteremo i nostri giocatori e manager per assicurarci che il Chelsea sia abitualmente vincitore e contendente al titolo, sia in Premier League, Champions League o Women’s Super League. Inoltre, continueremo a investire nel settore giovanile per sviluppare le stelle del futuro e non saremmo qui se non avessimo una visione eccitante e inclusiva per il Chelsea".

il consorzio di Pagliuca è composto da Larry Tanenbaum, presidente della NBA, John Burbank, fondatore dell’hedge fund di San Francisco Passport Capital, e Eduardo Saverin, il co-fondatore di Facebook. Inoltre, tra i sostenitori del presidente di Bain Capital, c’è anche Bob Iger, ex numero uno Walt Disney. In corsa sono rimaste altre tre cordate.

