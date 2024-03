Atalanta, Gasperini ritrova Scamacca decisivo: "Quando è libero di testa ha grandi numeri"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro dopo l'1-1 di Lisbona: "Abbiamo provato a vincerla in ogni modo, ma è un risultato positivo"

Sporting-Atalanta: le foto dall'Alvalade





























L'Atalanta torna da Lisbona con un pareggio e tre pali, ma la notizia migliore per Gian Piero Gasperini dopo l'andata degli ottavi di finale di Europa League è stata la prestazione di Scamacca, a prescindere dal gol ritrovato: "Era libero mentalmente, ha fatto le sue giocate ed è stato sfortunato - ha commentato il tecnico dell'Atalanta a fine partita -. Se gioca così per la squadra non ci sono problemi perché i numeri li ha. L'importante è che sorrida".

Il pareggio sta molto stretto all'Atalanta dopo tre legni colpiti: "Per il numero di occasioni avute potevamo fare meglio, ma il risultato è positivo - ha espresso Gasperini -. Ci giocheremo la qualificazione davanti al nostro pubblico e lo faremo al meglio. Peccato non aver vinto oggi".

Dopo un periodo complicato in campionato, la Dea ha sfoderato una prestazione migliore: "Ci sono partite come contro il Milan in cui devi difenderti fino all'ultimo per un punto e sembra non finire mai. Poi ci sono altre dove si sta meglio degli avversari e si prova a vincere come stasera. Abbiamo cercato di farlo fino alla fine, ma ho un gruppo di giocatori che hanno sicurezza e personalità e altri che impareranno dai più grandi".

Protagonista senza gol anche Lookman che è in continua crescita con Gasperini: "Quando è arrivato non giocava offensivo, faceva 6-7 gol in un anno e stava molto di più largo e basta. Ora entra sempre nel gioco negli ultimi metri, è rapido, veloce, calcia benissimo e ha il tempo giusto anche di testa. Lo sprono perché può diventare un giocatore più completo e a volte si nasconde un po'".