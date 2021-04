Al Villarreal la semifinale d'andata, Arsenal ko

EUROPA LEAGUE

Il Sottomarino Giallo vince 2-1 in Spagna: decidono Trigueros e Albiol, il rigore di Pépé tiene in vita i Gunners in vista del ritorno

Va al Villarreal la semifinale d'andata di Europa League. All'Estadio de la Ceramica, il Sottomarino Giallo vince 2-1 e mette la testa avanti in vista del ritorno in programma all'Emirates. Spagnoli avanti al 5' con Trigueros, mentre al 29' l'ex Napoli Albiol raddoppia sugli sviluppi di calcio d'angolo. I Gunners restano in dieci per l'espulsione di Ceballos, ma riescono comunque a tornare in partita con il rigore di Pépé (73’).

Nessun verdetto definitivo dopo i primi 90 minuti in Spagna: il Villarreal si aggiudica la semifinale d'andata battendo 2-1 l'Arsenal, ma per la qualificazione alla finale di Europa League è ancora tutto aperto. In attesa del ritorno dell'Emirates, però, arriva una piccola rivincita per Unai Emery, capace di arrivare proprio all'atto conclusivo di Baku sulla panchina dei Gunners, battuti 4-1 dal Chelsea di Sarri e con l'allenatore spagnolo esonerato nel novembre successivo. All'Estadio de la Ceramica, il Sottomarino Giallo passa dopo appena 5 minuti: Chukwueze entra in area dalla sinistra e serve Trigueros, che con un diagonale destro fulmina Leno. I londinesi provano a reagire al 25', con il sinistro a giro di Saka che non va lontano dall'incrocio dei pali. Quattro minuti dopo, arriva il raddoppio degli spagnoli: angolo di Parejo, sponda di Gerard Moreno e zampata da pochi passi dell'ex Napoli Raul Albiol, lasciato libero di firmare il 2-0.

Nella ripresa, la situazione degli ospiti peggiora, perché al 57' Ceballos commette un brutto fallo su Parejo e riceve il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. Nonostante il rosso, però, l'Arsenal riesce ad accorciare le distanze grazie a Leno, autore di un miracolo ravvicinato su Gerard Moreno, e a Pépé, che dal dischetto realizza il calcio di rigore assegnato per fallo di Trigueros su Saka. I padroni di casa, inoltre, ristabiliscono la parità numerica con la doppia ammonizione a Capoue (68' e 80'), e nel finale Aubameyang sbaglia la rete del possibile pareggio calciando addosso a Rulli. Finisce 2-1, risultato che consentirà al Villarreal di andare a Londra a giocare anche per il pareggio. All'Arsenal, invece, serve almeno un successo per 1-0 per volare in finale di Europa League. Stavolta senza Emery, che cercherà invece la quinta partecipazione all'atto conclusivo della manifestazione.