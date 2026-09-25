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Euro 2032, la Figc pronta a trasmettere i dossier degli stadi alla Uefa. Poi la scelta delle cinque sedi italiane

Euro 2032: il 30 settembre la Figc invierà alla Uefa i dossier degli stadi idonei per la candidatura dell'Italia. Successivamente verranno scelte le 5 sedi finali

25 Set 2026 - 17:22
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© Figc

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La Figc il prossimo 30 settembre trasmetterà alla Uefa tutti i dossier sugli stadi ritenuti idonei ai requisiti che compongono il 'Bid Dossier' per ospitare gli Europei 2032. La scelta delle cinque sedi avverrà dopo la verifica di conformità da parte dell'organo di governo del calcio europeo. È quanto comunica la Figc al termine del Consiglio Federale.

Il presidente Malagó, durante il Consiglio federale in Figc, ha relazionato quindi sullo stato d'avanzamento del processo di individuazione delle sedi destinate ad accogliere le gare di Euro 2032, che l'Italia ospiterà con la Turchia. A seguito della ricezione della documentazione, la Uefa svolgerà le necessarie verifiche di conformità dei dossier e successivamente la Federazione procederà alla scelta delle cinque sedi ospitanti.

La FIGC, infine, proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti – non solo quelli scelti per EURO 2032 - al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche, anche per favorire l’opportunità di candidature ad ospitare futuri eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

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