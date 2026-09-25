Euro 2032, la Figc pronta a trasmettere i dossier degli stadi alla Uefa. Poi la scelta delle cinque sedi italiane

La FIGC, infine, proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti – non solo quelli scelti per EURO 2032 - al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche, anche per favorire l’opportunità di candidature ad ospitare futuri eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.