Eroico Neymar: gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il Santos

Soltanto due giorni fa la lesione del menisco che sembrava averlo messo definitivamente ai box per le rimanenti partite della stagione, con il suo Santos impegnato nella lotta per non retrocedere. Neymar questa volta è andato anche sopra il dolore per non arrendersi al destino: il brasiliano, con il parere contrario di tutto lo staff medico del club, è sceso in campo nonostante l'infortunio appena subito per dare una mano ai suoi. E non solo ha giocato, ma O'Ney è risultato anche decisivo firmando il primo gol del 3-0 del Santos sullo Sport di Recibe. Un successo fondamentale per il Peixe che con questi tre punti esce dalla zona retrocessione con ancorda due partite per conquistare l'aritmentica salvezza.