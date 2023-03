Serie A, Empoli-Udinese 0-1: risolve tutto un'incornata di Becao

EMPOLI-UDINESE 0-1

Al Castellani gara tattica ed equilibrata decisa da un colpo di testa su calcio d'angolo nella ripresa

Udinese, con l'Empoli basta Becao

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Udinese rialza la testa e torna a vincere dopo quasi due mesi. Nella 26.ma giornata di Serie A la squadra di Sottil batte l'Empoli 1-0 e guadagna terreno in classifica portandosi momentaneamente a quota 35 punti come Bologna e Juve. Al Castellani primo tempo Parisi salva il risultato su Udogie, poi Caputo non trova la porta dopo una grande di parata di Silvestri su Satriano. Nella ripresa ci pensa Becao (54') a decidere il match di testa con la complicità di una deviazione di Luperto su calcio d'angolo.

LA PARTITA

Ancora senza Vicario, contro l'Udinese Zanetti schiera la stessa formazione vista dall'inizio col Monza. In porta c'è Perisan, davanti confermati Satriano e Caputo con Baldanzi sulla trequarti. Discorso simile per Sottil, che a Empoli cambia poco e si presenta con Pereyra a centrocampo e il tandem Success-Beto in attacco. A ritmi lenti sono i padroni di casa a iniziare meglio e a manovrare con più ordine. Ma l'atteggiamento guardingo dell'Udinese chiude gli spazi in profondità e blocca la gara in mediana. Il primo squillo arriva su una punizione di Marin, poi Cosso lascia correre su un contatto nell'area toscana tra Parisi ed Ehizibue e i friulani creano un paio di occasioni pericolose facendo valere il fisico sui calci d'angolo. Più rapido e preciso nel palleggio, l'Empoli arriva facilmente fino alla trequarti, ma poi sbatte contro la difesa bianconera. L'Udinese invece si accende a intermittenza cercando gli inserimenti degli esterni e le punte. Da una parte Parisi salva il risultato su Udogie, poi Becao e Success non trovano la porta da buona posizione. Dall'altra Silvestri vola invece su un colpo di testa di Satriano e Caputo non riesce a ribadire in rete da posizione defilata.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Fazzini per Bandinelli e con l'Empoli che guadagna metri e l'Udinese che gioca sempre di rimessa. Pescato da Parisi, Caputo ci prova di sinistro, ma Bijol è attento e mura la conclusione. Dalle parti di Perisan invece Becao non fa sconti di testa e sblocca il match su calcio d'angolo con la complicità di una deviazione di Luperto. Gol che conferma la fragilità dell'Empoli sulle palle inattive e accende la partita. A caccia del pareggio, gli uomini di Zanetti aumentano i giri e provano a spingere. Bijol mura un destro di Fazzini, poi Baldanzi sfiora il gol con un gran sinistro a giro e Luperto sbaglia tutto da ottima posizione spedendo alle stelle. Episodi che insieme agli ingressi di Cacace e Pjaca aumentano la pressione dei padroni di casa e fanno saltare un po' tutti gli schemi nell'ultimo quarto d'ora. Da un parte Baldanzi impegna Silvestri dal limite, dall'altra Perisan disinnesca invece un tentativo di Udogie. Per gestire la palla e respingere l'assalto dell'Empoli, Sottil fa entrare Ebosele, Arslan, Thauvin e Samardziv. Mossa che nel finale funziona e consente ai friulani di tornare a vincere dopo sei giornate. Per l'Empoli invece è la terza sconfitta consecutiva.



LE PAGELLE

Parisi 6,5: copre e spinge a tutta fascia. Con pochi spazi in mediana spesso tocca a lui avviare l'azione da dietro e sbaglia poco. Sempre pronto ad appoggiare la manovra e provvidenziale su Udogie nel primo tempo

Caputo 5,5: si muove molto ma conclude poco. Nel primo fallisce una grande occasione dopo una parata super di Silvestri su Satriano. Nell'uno contro uno patisce la fisicità delle marcature

Baldanzi 6,5: i piedi buoni e le idee ci sono e gli basta un tempo per dimostrarlo. Nella ripesa guida la carica sfiorando un gran gol con un sinistro a giro e poi impegnando Silvestri dal limite

Luperto 5: dovrebbe dare solidità alla difesa, ma sulle palle alte arrivano sempre prima i giocatori dell'Udinese. Sul gol di Becao è troppo passivo e sbaglia

Silvestri 7: attento e preciso tra i pali in una partita tirata ed equilibrata. Grande intervento su Satriano nel primo tempo, nella ripresa ferma Baldanzi

Beto-Success 6,5: tanta fisicità per far salire la squadra e tenere impegnati Ismajli & Co. nel gioco aereo e sulle sponde. Lavoro sporco, ma utilissimo

Becao 7: attento, puntuale e ordinato in marcatura. Mette la firma sul match andando a bersaglio di testa con la complicità di Luperto. Gestice bene anche il giallo rimediato nel recupero del primo tempo



IL TABELLINO

EMPOLI-UDINESE 0-1

Empoli (4-3-1-2): Perisan 5,5; Stojanovic 6 (45' st Nabian sv), Ismajli 6, Luperto 5, Parisi 6,5 (27' st Cacace 6); Akpa Akpro 6, Marin 6 (27' st Pjaca 5,5), Bandinelli 5,5 (4' st Fazzini 6); Baldanzi 6,5 (45' st Grassi sv); Caputo 5,5, Satriano 6.

A disp.: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, De Winter, Ebuehi, Tonelli, Henderson, Degli Innocenti, Haas, Vignato. All.: Zanetti 5,5

Udinese (3-5-2): Silvestri 7; Becao 7, Bijol 6,5, Perez 6; Ehizibue 6 (32' st Ebosele sv), Pereyra 6 (41' st Samardzic sv), Walace 6, Lovric 6 (35' st Arslan sv), Udogie 6,5; Beto 6,5, Success 6,5 (41' st Thauvin sv).

A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Pafundi. All.: Sottil 6

Arbitro: Cosso

Marcatori: 9' st Becao (U)

Ammoniti: Luperto, Fazzini (E); Bijol, Becao, Beto, Lovric (U)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L'Empoli ha perso tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2018 (quattro in quell'occasione sotto Giuseppe Iachini).

- L'Udinese ha trovato il suo secondo successo in Serie A nelle ultime 18 gare, il primo da quello contro la Sampdoria il 22 gennaio.

- L'Udinese ha tenuto la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A per la seconda volta in questa stagione dopo le vittorie contro Fiorentina e Roma tra agosto e settembre.

- 10º gol subito dall'Empoli su sviluppi di calcio d'angolo, almeno tre più di qualsiasi altra formazione in questa Serie A.

- Cinque dei sei gol realizzati in Serie A da Rodrigo Becão sono arrivati di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo.

- Rodrigo Becão ha eguagliato il suo score realizzativo dello scorso campionato (due reti) ma in 15 presenze in meno (20 in questa stagione, 35 nella scorsa).

- Entrambe le reti di Becão in questa Serie A sono arrivate fuori casa: in generale il difensore ha segnato il 67% dei suoi centri nella competizione in trasferta (4/6).

- Sandi Lovric è il secondo centrocampista più giovane di questa Serie A con almeno tre gol e almeno tre assist finora, dopo Brahim Díaz.