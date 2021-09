Serie A, Cagliari-Empoli 0-2: Di Francesco e Stulac stendono Mazzarri

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Un gol per tempo consente ai toscani di espugnare l’Unipol Domus e di tornare al successo dopo tre turni

L’Empoli ritrova la vittoria in campionato dopo 25 giorni (1-0 alla Juventus) e ottiene tre punti preziosissimi con il 2-0 a Cagliari. Toscani superiori e meritatamente in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete Di Francesco al 29’. Keita sfiora il pari, ma centra solo in pieno il palo. Così, sul fronte opposto, ci pensa Stulac a chiudere il match con un gran tiro da fuori area sotto l’incrocio dei pali. Sardi penultimi con 2 punti. Getty Images

LA PARTITA

Per Aurelio Andreazzoli l’unica vittoria in questo campionato era rimasta fino ad adesso quella (pur prestigiosa) allo Juventus Stadium. Dopo le ultime due sconfitte consecutive in casa, arriva così un altro successo in trasferta per l’Empoli: merito del 2-0 sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari.



Bella azione dei toscani all’8’, con un centro radente di Marchizza per Haas, che da ottima posizione spara fuori graziando Cragno. Al 25’, botta potente da fuori area di Lykogiannis, ma Vicario si distende e respinge. Dall’altra parte, però, la squadra di Andreazzoli riesce a passare in vantaggio al 29’: iniziativa personale di Haas, tocco in area per Di Francesco, il cui destro supera Cragno anche grazie a una leggera deviazione di Ceppitelli. I sardi provano a reagire subito con Marin, che ha sul sinistro la palla del pari dopo un rimpallo in area, ma la calcia maluccio a lato sul primo palo. Nel finale di tempo Cragno deve superarsi con un gran riflesso sul sinistro di Henderson.



Su un pallone teso messo in mezzo di Lykogiannis non arriva per poco Joao Pedro per concludere in porta a inizio ripresa; mentre al 60’ Keita strozza un destro rasoterra direttamente sul palo prima che Cragno non riesca a bloccare la sfera. Niente da fare, però, per gli uomini di Mazzarri. Perché il subentrato Stulac chiude la sfida al 69’: lo sloveno raccoglie infatti un pallone vagante al limite dell’area e con il destro spara la sfera sotto l’incrocio, non lasciando scampo a Cragno. L’Empoli sfiora nel finale il tris con due legni: traversa di Henderson e palo di Bajrami. Sono 6 ora i punti in classifica per gli ospiti; Cagliari che resta fermo in penultima posizione a quota 2.



LE PAGELLE

Cragno 6,5 – Tiene in partita i suoi compagni di squadra con una prodezza sul tentativo di Henderson, anche se poi non può nulla sul missile di Stulac.

Lykogiannis 6 – È il solo che riesce minimamente a impegnare il portiere Vicario nel primo tempo con una conclusione violenta dalla distanza.

Keita 5,5 – L’unico lampo dell’ex Sampdoria arriva al 60’, con una bella girata che sbatte in pieno contro il palo; per il resto si vede poco o nulla del senegalese.

Stulac 7 – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo sloveno (entrato in campo 5 minuti prima) con un bolide da fuori area chiude definitivamente il match.

Di Francesco 6,5 – Sblocca il match con un destro vincente che beffa Cragno dopo anche una deviazione di Ceppitelli, per il suo primo gol in campionato.

Haas 6,5 – Buonissima la sua iniziativa personale che precede il tocco in area per la rete di Di Francesco, che porta in vantaggio i toscani.



IL TABELLINO

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Cagliari (4-4-2): Cragno 6,5; Walukiewicz 5,5 (25’ st Caceres 6), Ceppitelli 5,5 (40’ st Pavoletti sv), Carboni 5,5 (1’ st Godin 6), Lykogiannis 6 (32’ st Pereiro 6); Nandez 6, Marin 6, Deiola 5 (1’ st Strootman 6), Dalbert 5,5; Joao Pedro 5,5, Keita 5,5.

A disp.: Aresti, Bellanova, Altare, Farias, Oliva, Grassi, Radunovic. All. Mazzarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 6 (19’ st Ismajli 6), Romagnoli 6, Viti 6,5, Marchizza 6; Haas 6,5 (38’ st Asllani sv), Ricci 6,5 (19’ st Stulac 7), Zurkowski 6; Henderson 6,5; Di Francesco 6,5 (38’ st Bajrami sv), Pinamonti 6 (42’ st La Mantia sv).

A disp.: Mancuso, Cutrone, Ekong, Furlan, Luperto, Baldanzi, Parisi. All. Andreazzoli

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 9’ Di Francesco (E), 24’ st Stulac (E)

Ammoniti: Zurkowski (E), Godin (C)

LE STATISTICHE

● Federico Di Francesco è diventato il 100° marcatore differente della storia dell’Empoli in Serie A.

● L’Empoli ha ottenuto la vittoria in casa del Cagliari per la prima volta in Serie A dopo quattro sconfitte e tre pareggi nei sette precedenti.

● L’Empoli va a segno da cinque trasferte consecutive in Serie A; l’ultima volta che i toscani avevano fatto registrare più gare consecutive con almeno una rete all’attivo lontano da casa nel massimo campionato risale a gennaio 2016 (nove in quel caso).

● Primo gol nel massimo campionato italiano per Leo Štulac: il centrocampista dell'Empoli ha segnato il 77% delle reti realizzate tra Serie A e Serie B con tiri da fuori area (10/13).

● Federico Di Francesco ha segnato la sua prima rete nella Serie A 2021/22 a 728 giorni di distanza dalla sua ultima marcatura nel torneo, arrivata proprio alla quinta giornata di campionato quando vestiva la maglia della SPAL.

● Sebastian Walukiewicz è il giocatore del Cagliari che ha completato con successo il maggior numero di passaggi in questa partita, almeno cinque più di qualunque altro compagno di squadra. Mai il difensore polacco aveva fatto meglio in una singola partita in questa Serie A.

● Il Cagliari non ha mai trovato la vittoria dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo in questa Serie A (2N, 2P).

● L’ Empoli ha vinto in entrambe le occasioni in cui ha chiuso il primo tempo in vantaggio in questa Serie A: nella partita odierna contro il Cagliari e il 28 agosto contro la Juventus.