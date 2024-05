Empoli, cinque squalificati dal Giudice Sportivo: tre giornate a Grassi

giudice sportivo

Fermati anche il ds Accardi oltre a tre membri dello staff tecnico: conseguenza delle proteste nel finale del match di Udine

Mano pesante del Giudice Sportivo sull'Empoli dopo il concitato finale del match contro l'Udinese, decisivo per la corsa salvezza e finito 1-1 grazie al rigore segnato da Samardzic al 104'. Sanzionato con 3 giornata di squalifica Alberto Grassi (oltre a 10.000 euro di mult) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale".

Altri quattro gli stop per la società toscana, per fortuna di Nicola non sono calciatori. Si parte dalle cinque giornata di squalifica (più multa) per il ds Pietro Accardi "per avere inoltre, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente".

Fermato per tutto giugno il responsabile dell’Ufficio Stampa Luca Casamonti per "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive".

Infine due turni di stop per Federico Barni, membro dello staff tecnico per "avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente ingiuriosa" e un turno di stop per Gabriele Stoppino, preparatore atletico, per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa".

LE ALTRE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Due giornate e una ammenda di 5mila euro inflitta a Leandro Paredes (Roma) "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione". Una giornata di squalifica, invece, per Matheus Henrique (Sassuolo), Tomas Basic (Salernitana), Andrea Cambiaso (Juventus), Nicolo Casale (Lazio), Alberto Dossena (Cagliari), Ondrej Duda (Hellas Verona), Hans Hateboer (Atalanta) e Romelu Lukaku (Roma).

