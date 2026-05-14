Figc, ammesse le candidature di Malagò e Abete alla presidenza. Depositati i programmi

Le leghe del calcio italiano avrebbero bisogno di altro: "È un percorso che va chiarito e definito con una programmazione adeguata nel rispetto delle esigenze della serie B, della Serie C e della Serie D che navigano a vista nel recepire in uno spirito di sistema, ma di non condivisione, un progetto che non ha mai avuto programmazione pluriennale e che determina al momento più opportunità per le società interessate che non utilità per il sistema calcio e per tutte le Componenti di B, di C e D, all'interno delle quali si registrano o si possono registrare situazioni modificative degli equilibri esistenti prive di un significato strategico".