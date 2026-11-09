Elezioni Figc, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale: "Stop a commissione voluta da Malagò"

Adriano Galliani fa ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Lo apprende l'ANSA, che ha visionato il documento firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi. Tra le basi del reclamo la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A.