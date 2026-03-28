Dzeko-Pio la sfida generazionale che deciderà chi va al Mondiale tra noi e la Bosnia

Tra i tanti paragoni che sono stati scomodati per Pio Esposito, sicuramente quello più azzeccato è quello con Bobo Vieri. Un po’ meno quello con lo stesso Dzeko. I due si somigliano per stazza fisica (1,93 Dzeko contro 1,91 di Pio) e nell’attitudine al gioco aereo. Per il resto, le differenze sono molte. Lo stile, tanto per iniziare. Pio è un lottatore da area di rigore che non si preoccupa molto dell’estetica, Punta dritto all’obiettivo. Dzeko ha movenze artistiche, non a caso è stato soprannominato “il cigno di Sarajevo”. Qualcosa di Van Basten (qualcosa) in lui si può trovare. Pio è un’altra cosa. Dzeko ha piedi da trequartista, ruolo che ha ricoperto spesso, molte volte durante una partita in cui era partito da prima punta. Esposito ha grandi intuizioni, come quando apre il gioco sugli esterni per sviluppare un’azione o serve un compagno in posizione utile. Esempio perfetto: il primo pallone toccato contro l’Irlanda del Nord, lancio illuminante per Kean.