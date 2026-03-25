Gli Usa chiedono cauzioni fino a 15mila euro per entrare nel paese: problemi per cinque nazionali coinvolte nel Mondiale

A pochi mesi dall'inizio del Mondiale, emerge un problema che potrebbe gravare su alcune nazionali che sono certe di partecipare all'attesa manifestazioni. Non solo sui calciatori ma anche sui tifosi intenzionati ad assistere agli eventi dal vivo. A essere coinvolte sono Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d'Avorio e Tunisia che si ritrovano a far parte della lista dei 50 paesi che devono lasciare fino a 15mila euro di cauzione per poter ottenere un visto d'ingresso in America. Una lista stilata dal governo Trump per combattere l'immigrazione.